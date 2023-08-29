Екатеринбуржцам раскрыли идеальное время для покупки новогодних туров за границу

Anex Tour: в октябре екатеринбуржцам выгоднее покупать новогодние туры за границу

29 августа 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Лучшими месяцами для оформления новогодних туров за границу являются сентябрь и октябрь, считает Хитрова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самым лучшим временем для покупки новогодних туров в Таиланд, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) является период с сентября по октябрь. В более поздний период цены вырастут предположительно на 10%. Об этом URA.RU рассказала представитель Anex Tour Алена Хитрова. «Цены как правило начинают увеличиваться к началу сезона, соответственно в период сентябрь—октябрь мы ожидаем что уровень цен будет выгоднее. На зиму жителям Екатеринбурга доступны туры в Египет, ОАЭ, Таиланд. В первую половину осени туры будут выгоднее на 10%, нежели в конце октября — начале ноября», — сказала Алена Хитрова. По ее словам, особенно важно заранее бронировать новогодние заезды, поскольку это наиболее высокие даты из зимнего сезона. Цены на 7-10-дневные туры на двоих в Таиланд, ОАЭ и Египет начинаются от 131 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что из-за подготовки екатеринбуржцев к учебному году туры из уральской столицы в Турцию подешевели на 30-40%. Ситуативное снижение цен наблюдалось порядка трех дней.

Самым лучшим временем для покупки новогодних туров в Таиланд, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) является период с сентября по октябрь. В более поздний период цены вырастут предположительно на 10%. Об этом URA.RU рассказала представитель Anex Tour Алена Хитрова. «Цены как правило начинают увеличиваться к началу сезона, соответственно в период сентябрь—октябрь мы ожидаем что уровень цен будет выгоднее. На зиму жителям Екатеринбурга доступны туры в Египет, ОАЭ, Таиланд. В первую половину осени туры будут выгоднее на 10%, нежели в конце октября — начале ноября», — сказала Алена Хитрова. По ее словам, особенно важно заранее бронировать новогодние заезды, поскольку это наиболее высокие даты из зимнего сезона. Цены на 7-10-дневные туры на двоих в Таиланд, ОАЭ и Египет начинаются от 131 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что из-за подготовки екатеринбуржцев к учебному году туры из уральской столицы в Турцию подешевели на 30-40%. Ситуативное снижение цен наблюдалось порядка трех дней.