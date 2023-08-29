Губернатор Югры Наталья Комарова встретится с нефтяниками в преддверии их профессионального праздника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова лично поздравит коллективы предприятий топливно-энергетического комплекса с профессиональным праздником. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что глава региона отправится в трехдневный тур по городам Югры в преддверии Дня нефтяника.

«Комарова облетит всю Югру с 31 августа по 1 сентября. Она планирует встретиться с нефтяными генералами и поздравить коллективы нефтегазовых компаний с предстоящим профессиональным праздником — Днем нефтяника», — сообщает инсайдер.

В департаменте внутренней политики ХМАО подтвердили, что губернатор действительно планирует рабочую поездку по муниципалитетам округа. «В программе губернатора — работа в нескольких муниципалитетах (Нягань, Нижневартовск, Мегион, Сургут), здесь глава региона проведет встречи с коллективами предприятий ТЭК в преддверии профессионального праздника, посетит объекты, реализация которых ведется в рамках приоритетных региональных и национальных проектов, проведет встречи с семьями участников СВО», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что «Лукойл» привезет на празднование Дня нефтяника звезд эстрады. В Лангепас и Когалым поздравить сотрудников компании и жителей городов приедут участник шоу «Голос» Сергей Арутюнов и группа из Екатеринбурга «BRAT 3».