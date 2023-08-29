Ростовский каскадер выжил после падения с крыши на автомобиле. Видео

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Евгений Чеботарев находится в больнице Фото:

В Ростове-на-Дону каскадер Евгений Чеботарев выжил и находится в больнице после того, как упал с крыши здания во время попытки перепрыгнуть за рулем автомобиля с одного дома на другой. Об этом рассказал сам каскадер.

«Я срочно в больницу», — написал Чеботарев в социальных сетях вскоре после инцидента. Он добавил, что рассчитывал за рулем автомобиля «Нива» перепрыгнуть с одного здания на другое.

В результате машине не хватило скорости, после чего он врезался в стену и упал с высоты 4-го этажа. Каскадер отделался некоторыми травмами.

После падения с крыши каскадер отправился в больницу
После падения с крыши каскадер отправился в больницу
Фото:

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В Ростове-на-Дону каскадер Евгений Чеботарев выжил и находится в больнице после того, как упал с крыши здания во время попытки перепрыгнуть за рулем автомобиля с одного дома на другой. Об этом рассказал сам каскадер. «Я срочно в больницу», — написал Чеботарев в социальных сетях вскоре после инцидента. Он добавил, что рассчитывал за рулем автомобиля «Нива» перепрыгнуть с одного здания на другое. В результате машине не хватило скорости, после чего он врезался в стену и упал с высоты 4-го этажа. Каскадер отделался некоторыми травмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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