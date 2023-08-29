Ростовский каскадер выжил после падения с крыши на автомобиле. Видео

29 августа 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Евгений Чеботарев находится в больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ростове-на-Дону каскадер Евгений Чеботарев выжил и находится в больнице после того, как упал с крыши здания во время попытки перепрыгнуть за рулем автомобиля с одного дома на другой. Об этом рассказал сам каскадер. «Я срочно в больницу», — написал Чеботарев в социальных сетях вскоре после инцидента. Он добавил, что рассчитывал за рулем автомобиля «Нива» перепрыгнуть с одного здания на другое. В результате машине не хватило скорости, после чего он врезался в стену и упал с высоты 4-го этажа. Каскадер отделался некоторыми травмами. После падения с крыши каскадер отправился в больницу Фото: скриншот из аккаунта каскадера Евгения Чеботарева в соцсетях

В Ростове-на-Дону каскадер Евгений Чеботарев выжил и находится в больнице после того, как упал с крыши здания во время попытки перепрыгнуть за рулем автомобиля с одного дома на другой. Об этом рассказал сам каскадер. «Я срочно в больницу», — написал Чеботарев в социальных сетях вскоре после инцидента. Он добавил, что рассчитывал за рулем автомобиля «Нива» перепрыгнуть с одного здания на другое. В результате машине не хватило скорости, после чего он врезался в стену и упал с высоты 4-го этажа. Каскадер отделался некоторыми травмами.