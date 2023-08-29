Евгений Чеботарев находится в больнице
В Ростове-на-Дону каскадер Евгений Чеботарев выжил и находится в больнице после того, как упал с крыши здания во время попытки перепрыгнуть за рулем автомобиля с одного дома на другой. Об этом рассказал сам каскадер.
«Я срочно в больницу», — написал Чеботарев в социальных сетях вскоре после инцидента. Он добавил, что рассчитывал за рулем автомобиля «Нива» перепрыгнуть с одного здания на другое.
В результате машине не хватило скорости, после чего он врезался в стену и упал с высоты 4-го этажа. Каскадер отделался некоторыми травмами.
После падения с крыши каскадер отправился в больницу
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.