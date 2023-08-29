Курганцы сбили вражеский дрон в зоне СВО из ружья, которое подарили земляки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Курганские бойцы уничтожили вражеский беспилотник в зоне спецоперации с помощью антидронового ружья, которое им передали жители Куртамышского округа. Военнослужащие поблагодарили земляков в своем видеообращении. Его опубликовала сотрудница мэрии округа Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наша группа специального назначения смогла на задании с помощью антидронового ружья посадить беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) прямо в воду. Благодарим за помощь жителей Куртамышского округа и обещаем выгнать нацистов с нашей земли», — рассказали бойцы в видеообращении.

По словам бойцов, подаренные курганцами квадрокоптеры помогли обнаружить три артиллерийских расчета ВСУ. Они добавили, что российская артиллерия сразу их уничтожила.

Ранее жители Кургана передали бойцам, находящимся в зоне спецоперации, ружье против дронов. Они выразили надежду, что это ружье сохранит жизни земляков.