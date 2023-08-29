Курганцы уничтожили беспилотник ВСУ с помощью антидронового ружья. Видео

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, бпла, аэро съемка, воздушная съемка,  дрон
Курганцы сбили вражеский дрон в зоне СВО из ружья, которое подарили земляки Фото:

Курганские бойцы уничтожили вражеский беспилотник в зоне спецоперации с помощью антидронового ружья, которое им передали жители Куртамышского округа. Военнослужащие поблагодарили земляков в своем видеообращении. Его опубликовала сотрудница мэрии округа Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наша группа специального назначения смогла на задании с помощью антидронового ружья посадить беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) прямо в воду. Благодарим за помощь жителей Куртамышского округа и обещаем выгнать нацистов с нашей земли», — рассказали бойцы в видеообращении.

По словам бойцов, подаренные курганцами квадрокоптеры помогли обнаружить три артиллерийских расчета ВСУ. Они добавили, что российская артиллерия сразу их уничтожила.

Ранее жители Кургана передали бойцам, находящимся в зоне спецоперации, ружье против дронов. Они выразили надежду, что это ружье сохранит жизни земляков.

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Курганские бойцы уничтожили вражеский беспилотник в зоне спецоперации с помощью антидронового ружья, которое им передали жители Куртамышского округа. Военнослужащие поблагодарили земляков в своем видеообращении. Его опубликовала сотрудница мэрии округа Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Наша группа специального назначения смогла на задании с помощью антидронового ружья посадить беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) прямо в воду. Благодарим за помощь жителей Куртамышского округа и обещаем выгнать нацистов с нашей земли», — рассказали бойцы в видеообращении. По словам бойцов, подаренные курганцами квадрокоптеры помогли обнаружить три артиллерийских расчета ВСУ. Они добавили, что российская артиллерия сразу их уничтожила. Ранее жители Кургана передали бойцам, находящимся в зоне спецоперации, ружье против дронов. Они выразили надежду, что это ружье сохранит жизни земляков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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