Курганские бойцы уничтожили вражеский беспилотник в зоне спецоперации с помощью антидронового ружья, которое им передали жители Куртамышского округа. Военнослужащие поблагодарили земляков в своем видеообращении. Его опубликовала сотрудница мэрии округа Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Наша группа специального назначения смогла на задании с помощью антидронового ружья посадить беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) прямо в воду. Благодарим за помощь жителей Куртамышского округа и обещаем выгнать нацистов с нашей земли», — рассказали бойцы в видеообращении.
По словам бойцов, подаренные курганцами квадрокоптеры помогли обнаружить три артиллерийских расчета ВСУ. Они добавили, что российская артиллерия сразу их уничтожила.
Ранее жители Кургана передали бойцам, находящимся в зоне спецоперации, ружье против дронов. Они выразили надежду, что это ружье сохранит жизни земляков.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.