Курганцы передали бойцам из зоны СВО оружие против дронов. Фото, видео

05 января 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Бойцам из зоны СВО передали антидроновое ружье из Кургана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Кургана передали бойцам, находящимся в зоне боевых действий на Украине, ружье против дронов. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Нашему бойцу с позывным „Кузьмич“ из казачьего батальона „Дон“ передаем ружье для захвата вражеских дронов. Мы собирали на него всей Курганской областью. Это оружие не атакует, а защищает. Надеемся, что это ружье сохранит жизни нашим ребятам. Пользуйтесь на здоровье и да хранит вас Бог, воины России», — сказал руководитель проекта «Добрая земля» и организатор сбора Александр Пылков. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области собрали деньги на покупку ружья для захвата вражеских беспилотников. Антидроновое ружье обошлось почти в полмиллиона рублей. Сейчас, по словам Александра Пылкова, открыт новый сбор на такое же оружие, но уже для спецназа ГРУ. До этого курганцы также открывали сбор на покупку БМП-3 и бронемашины «Тигр», но позже отказались от этой идеи из-за очень большой стоимости техники. Спецоперация РФ на территории Украины была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. Глава государства заявлял, что главные ее цели — это демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов ВСУ. Курганцы передали бойцам из зоны СВО ружье против дронов Фото: группа «добрая земля» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Кургана передали бойцам, находящимся в зоне боевых действий на Украине, ружье против дронов. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Нашему бойцу с позывным „Кузьмич“ из казачьего батальона „Дон“ передаем ружье для захвата вражеских дронов. Мы собирали на него всей Курганской областью. Это оружие не атакует, а защищает. Надеемся, что это ружье сохранит жизни нашим ребятам. Пользуйтесь на здоровье и да хранит вас Бог, воины России», — сказал руководитель проекта «Добрая земля» и организатор сбора Александр Пылков. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области собрали деньги на покупку ружья для захвата вражеских беспилотников. Антидроновое ружье обошлось почти в полмиллиона рублей. Сейчас, по словам Александра Пылкова, открыт новый сбор на такое же оружие, но уже для спецназа ГРУ. До этого курганцы также открывали сбор на покупку БМП-3 и бронемашины «Тигр», но позже отказались от этой идеи из-за очень большой стоимости техники. Спецоперация РФ на территории Украины была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. Глава государства заявлял, что главные ее цели — это демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов ВСУ.