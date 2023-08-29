Бастрыкин затребовал доклад об опасном доме в ХМАО, где рушатся пол и потолки

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин интересуется продвижение проверки опасного дома в поселке Высоком Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин интересуется ходом проверки жалобы жителей дома в поселке Высокий (ХМАО), где рушится потолок и проваливаются полы, а сами жильцы боятся за свою жизнь. Об этом сообщается ведомство в соцсети.

«Жители одного из домов в поселке Высоком (ХМАО) жалуются на жилье, в котором они боятся жить. Внутри квартир и в подъезде провалились потолки, в результате дождей происходит затопление мест, где расположена проводка, рушатся полы в комнатах над соседними квартирами. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения процессуальной проверки», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку многоквартирного дома в Ханты-Мансийске (ХМАО). Несмотря на то, что в здании протекает кровля, образовалась плесень и разрушается фундамент, оно так и не получило статус аварийного.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин интересуется ходом проверки жалобы жителей дома в поселке Высокий (ХМАО), где рушится потолок и проваливаются полы, а сами жильцы боятся за свою жизнь. Об этом сообщается ведомство в соцсети. «Жители одного из домов в поселке Высоком (ХМАО) жалуются на жилье, в котором они боятся жить. Внутри квартир и в подъезде провалились потолки, в результате дождей происходит затопление мест, где расположена проводка, рушатся полы в комнатах над соседними квартирами. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения процессуальной проверки», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку многоквартирного дома в Ханты-Мансийске (ХМАО). Несмотря на то, что в здании протекает кровля, образовалась плесень и разрушается фундамент, оно так и не получило статус аварийного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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