Бастрыкин затребовал доклад об опасном доме в ХМАО, где рушатся пол и потолки

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин интересуется ходом проверки жалобы жителей дома в поселке Высокий (ХМАО), где рушится потолок и проваливаются полы, а сами жильцы боятся за свою жизнь. Об этом сообщается ведомство в соцсети.
«Жители одного из домов в поселке Высоком (ХМАО) жалуются на жилье, в котором они боятся жить. Внутри квартир и в подъезде провалились потолки, в результате дождей происходит затопление мест, где расположена проводка, рушатся полы в комнатах над соседними квартирами. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения процессуальной проверки», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку многоквартирного дома в Ханты-Мансийске (ХМАО). Несмотря на то, что в здании протекает кровля, образовалась плесень и разрушается фундамент, оно так и не получило статус аварийного.
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