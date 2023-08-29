В Каменске-Уральском закрыли ночной клуб, где застрелили КМС по боксу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аренда коммерческий помещений. Курган, закрыто, табличка
В ночном клубе «Джой» объявили о закрытии Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) закрыли ночной клуб «Джой», в котором 12 августа застрелили кандидата в мастера спорта по боксу Александра. О закрытии сообщили на официальной странице заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Мы дарили вам море эмоций, делали ваш отдых незабываемым. Видео с наших вечеринок до сих пор занимают память в вашем телефоне, но пришло время прощаться», — написали на официальной странице ночного клуба «Джой» в соцсети «Вконтакте».

Ранее во время драки в заведении застрелили мужчину, который был кандидатом в мастера спорта по боксу. По словам очевидцев, конфликт произошел в туалете ночного клуба, спортсмену трижды выстрели в голову. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по делу об убийстве.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) закрыли ночной клуб «Джой», в котором 12 августа застрелили кандидата в мастера спорта по боксу Александра. О закрытии сообщили на официальной странице заведения в соцсети «ВКонтакте». «Мы дарили вам море эмоций, делали ваш отдых незабываемым. Видео с наших вечеринок до сих пор занимают память в вашем телефоне, но пришло время прощаться», — написали на официальной странице ночного клуба «Джой» в соцсети «Вконтакте». Ранее во время драки в заведении застрелили мужчину, который был кандидатом в мастера спорта по боксу. По словам очевидцев, конфликт произошел в туалете ночного клуба, спортсмену трижды выстрели в голову. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по делу об убийстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...