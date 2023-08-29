В Каменске-Уральском закрыли ночной клуб, где застрелили КМС по боксу

В Каменске-Уральском (Свердловская область) закрыли ночной клуб «Джой», в котором 12 августа застрелили кандидата в мастера спорта по боксу Александра. О закрытии сообщили на официальной странице заведения в соцсети «ВКонтакте».
«Мы дарили вам море эмоций, делали ваш отдых незабываемым. Видео с наших вечеринок до сих пор занимают память в вашем телефоне, но пришло время прощаться», — написали на официальной странице ночного клуба «Джой» в соцсети «Вконтакте».
Ранее во время драки в заведении застрелили мужчину, который был кандидатом в мастера спорта по боксу. По словам очевидцев, конфликт произошел в туалете ночного клуба, спортсмену трижды выстрели в голову. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по делу об убийстве.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.