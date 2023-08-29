ВСУ нанесли удары по Дому детского творчества в Запорожье

29 августа 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

В результате атаки дронов есть пострадавшие Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удары по Дому детского творчества в Запорожье в городе Каменка-Днепровская. Об этом РИА Новости рассказал один из представителей оперативных служб региона. «В 17:20 боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах Запорожья. На втором этаже здания начался пожар. Находившиеся там люди эвакуировались в подвал. По предварительной информации, есть пострадавшие. Уточняется, что в момент ударов БПЛА в Доме детского творчества находились сотрудники и посетители, который готовились к началу учебного года. Ранее ВСУ применили картонные беспилотники для атак на Курскую область. Киев начинил дроны взрывчаткой. Сами БПЛА SYPAQ ВСУ Украина получила от Австралии для гуманитарных миссий. Аппараты невидимы для радаров. Сбить их можно только с помощью средств для глушения GPS-сигнала и пулеметов с прицелами ночного видения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удары по Дому детского творчества в Запорожье в городе Каменка-Днепровская. Об этом РИА Новости рассказал один из представителей оперативных служб региона. «В 17:20 боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах Запорожья. На втором этаже здания начался пожар. Находившиеся там люди эвакуировались в подвал. По предварительной информации, есть пострадавшие. Уточняется, что в момент ударов БПЛА в Доме детского творчества находились сотрудники и посетители, который готовились к началу учебного года. Ранее ВСУ применили картонные беспилотники для атак на Курскую область. Киев начинил дроны взрывчаткой. Сами БПЛА SYPAQ ВСУ Украина получила от Австралии для гуманитарных миссий. Аппараты невидимы для радаров. Сбить их можно только с помощью средств для глушения GPS-сигнала и пулеметов с прицелами ночного видения.