В ЯНАО снимут фильм о проблемах детей кочевников

29 августа 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Фильм снимается по заказу Министерства культуры РФ Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В ЯНАО сняли документальный фильм об адаптации детей коренных тундровиков. Проект рассказывает, с какими трудностями сталкиваются маленькие кочевники, когда из привычной тундры поступают учиться в школу-интернат. О съемках сообщает окружной департамент коренных малочисленных народов севера (КМНС) в соцсети. «В год педагога и наставника <…> студия Зарево совместно с Human Films организует съемки документального фильма, затрагивающего вопросы адаптации детей, семьи которых ведут традиционный образ жизни. Главной проблемой остается социализация маленьких кочевников, когда из-под крыла родителей, с которыми они жили в привычных условиях тундры, дети попадают в непривычные условия школ-интернатов», — сообщается в telegram-канале окружного департамента КМНС. Фильм рассказывает историю семьи оленеводов Виктора и Нюданэ Сэротэтто из Ямальской тундры. Они воспитывают пятерых детей. Семью регулярно посещает кочевой учитель, чтобы подготовить детей к поступлению в школу. Ранее Государственной Думе в первом чтении одобрила законопроект об образовании детей из семей, ведущих кочевой образ жизни. Закон о кочевых школах даст гарантии создания условий для получения дошкольного и начального образования в местах традиционного проживания.

В ЯНАО сняли документальный фильм об адаптации детей коренных тундровиков. Проект рассказывает, с какими трудностями сталкиваются маленькие кочевники, когда из привычной тундры поступают учиться в школу-интернат. О съемках сообщает окружной департамент коренных малочисленных народов севера (КМНС) в соцсети. «В год педагога и наставника <…> студия Зарево совместно с Human Films организует съемки документального фильма, затрагивающего вопросы адаптации детей, семьи которых ведут традиционный образ жизни. Главной проблемой остается социализация маленьких кочевников, когда из-под крыла родителей, с которыми они жили в привычных условиях тундры, дети попадают в непривычные условия школ-интернатов», — сообщается в telegram-канале окружного департамента КМНС. Фильм рассказывает историю семьи оленеводов Виктора и Нюданэ Сэротэтто из Ямальской тундры. Они воспитывают пятерых детей. Семью регулярно посещает кочевой учитель, чтобы подготовить детей к поступлению в школу. Ранее Государственной Думе в первом чтении одобрила законопроект об образовании детей из семей, ведущих кочевой образ жизни. Закон о кочевых школах даст гарантии создания условий для получения дошкольного и начального образования в местах традиционного проживания.