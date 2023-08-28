28 августа 2023

В ЯНАО снимут фильм о проблемах детей кочевников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЯНАО. Тундра + досрочные выборы, чум, спутниковая тарелка, тундра, арктика
Фильм снимается по заказу Министерства культуры РФ Фото:

В ЯНАО сняли документальный фильм об адаптации детей коренных тундровиков. Проект рассказывает, с какими трудностями сталкиваются маленькие кочевники, когда из привычной тундры поступают учиться в школу-интернат. О съемках сообщает окружной департамент коренных малочисленных народов севера (КМНС) в соцсети.

«В год педагога и наставника <…> студия Зарево совместно с Human Films организует съемки документального фильма, затрагивающего вопросы адаптации детей, семьи которых ведут традиционный образ жизни. Главной проблемой остается социализация маленьких кочевников, когда из-под крыла родителей, с которыми они жили в привычных условиях тундры, дети попадают в непривычные условия школ-интернатов», — сообщается в telegram-канале окружного департамента КМНС.

Фильм рассказывает историю семьи оленеводов Виктора и Нюданэ Сэротэтто из Ямальской тундры. Они воспитывают пятерых детей. Семью регулярно посещает кочевой учитель, чтобы подготовить детей к поступлению в школу.

Ранее Государственной Думе в первом чтении одобрила законопроект об образовании детей из семей, ведущих кочевой образ жизни. Закон о кочевых школах даст гарантии создания условий для получения дошкольного и начального образования в местах традиционного проживания.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО сняли документальный фильм об адаптации детей коренных тундровиков. Проект рассказывает, с какими трудностями сталкиваются маленькие кочевники, когда из привычной тундры поступают учиться в школу-интернат. О съемках сообщает окружной департамент коренных малочисленных народов севера (КМНС) в соцсети. «В год педагога и наставника <…> студия Зарево совместно с Human Films организует съемки документального фильма, затрагивающего вопросы адаптации детей, семьи которых ведут традиционный образ жизни. Главной проблемой остается социализация маленьких кочевников, когда из-под крыла родителей, с которыми они жили в привычных условиях тундры, дети попадают в непривычные условия школ-интернатов», — сообщается в telegram-канале окружного департамента КМНС. Фильм рассказывает историю семьи оленеводов Виктора и Нюданэ Сэротэтто из Ямальской тундры. Они воспитывают пятерых детей. Семью регулярно посещает кочевой учитель, чтобы подготовить детей к поступлению в школу. Ранее Государственной Думе в первом чтении одобрила законопроект об образовании детей из семей, ведущих кочевой образ жизни. Закон о кочевых школах даст гарантии создания условий для получения дошкольного и начального образования в местах традиционного проживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...