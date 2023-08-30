Кабмин поддержал самозапрет россиян на выдачу им кредитов

30 августа 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

Самозапрет россиян на выдачу кредит позволит снизить число мошеннических операций, считает представитель ЦБ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Комиссия по законопроектной деятельности подержала идею об установлении самостоятельного запрета россиян на выдачу кредитов. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом заседания Кабмина РФ. «Физлицо сможет устанавливать запрет на заключение с ним договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями. Правительство на комиссии по законопроектной деятельности поддержало инициативу депутатов», — сообщают источники газеты «Ведомости». Законопроект позволит снизить число ситуаций, когда мошенники самостоятельно оформляют кредит или заем на человека, считает представитель Банка России. Предполагается, что оформить такой запрет россияне смогут на портале Госуслуг — потребуется заявление и СНИЛС. Возможность снять запрет появится лишь на следующий день после оформления. Ранее президент России Владимир Путин потребовал решить проблему с долгами россиян. Это связано прежде всего с закредитованностью людей и с неоплаченными коммунальными счетами. Путин отмечал, что бороться с такими проблемами необходимо государству.

Комиссия по законопроектной деятельности подержала идею об установлении самостоятельного запрета россиян на выдачу кредитов. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом заседания Кабмина РФ. «Физлицо сможет устанавливать запрет на заключение с ним договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями. Правительство на комиссии по законопроектной деятельности поддержало инициативу депутатов», — сообщают источники газеты «Ведомости». Законопроект позволит снизить число ситуаций, когда мошенники самостоятельно оформляют кредит или заем на человека, считает представитель Банка России. Предполагается, что оформить такой запрет россияне смогут на портале Госуслуг — потребуется заявление и СНИЛС. Возможность снять запрет появится лишь на следующий день после оформления. Ранее президент России Владимир Путин потребовал решить проблему с долгами россиян. Это связано прежде всего с закредитованностью людей и с неоплаченными коммунальными счетами. Путин отмечал, что бороться с такими проблемами необходимо государству.