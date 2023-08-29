Путин потребовал решить проблему с долгами россиян

29 августа 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин потребовал решить проблему с «профессиональными должниками» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Властям предстоит решить проблему с многочисленными долгами россиян. Это связано прежде всего с закредитованностью людей и с неоплаченными коммунальными счетами, пояснил URA.RU член президиума президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с руководителем ФССП Дмитрием Аристовым. «Президент говорит о защите людей в первую очередь. Их нужно ограничивать в возможности брать бесконечное количество кредитов, решать вопросы с обоснованностью тарифов ЖКХ и т. д. Эти слова президента обращены прежде всего к законодателям и к исполнительным органам власти, которые должны не только думать, как повысить доходы граждан, но и решать эти проблемы», — полагает Кабанов. По словам эксперта, люди не виноваты, что становятся вынужденными должниками. «Виноваты те, кто создает условия для игры, для легкого получения займа, кто зарабатывает на этом. Для микрофинансовых организаций и даже для некоторых банков в регионах это — механизм рейдерства: они специально создают такие условия, которые оказываются невыполнимыми. А люди попадают в психологическую зависимость: человек думает, что возьмет новый займ, чтобы погасить предыдущий, потом следующий и т. д., и тем самым погружается в долговую яму. Чаще всего в такой ситуации оказываются малограмотные и наименее защищенные граждане», — объяснил Кирилл Кабанов. Как отметил глава ФССП Аристов, 93% должников попали в сложную жизненную ситуацию по объективным причинам. Не остаться совсем без средств к существованию им помогает закон о сохранении за ними прожиточного минимума (после списания долгов на счете должника не может быть остаток менее установленной суммы ПМ). Среднестатистический должник — это работоспособные 30-45-летние мужчины и женщины. Средняя сумма долга составляет 173 тысячи рублей. «Эта категория должников вообще не работает, официального источника дохода не имеет, имеет единственное жилье. С этих людей практически взять нечего. Многие из них — должники не только по кредитам, и неоднократные должники по кредитам, но и должники по платежам за ЖКУ, занимают у соседей и не отдают. Такая „профессия“ — профессиональный должник», — отметил Аристов. Путин заметил на это, что с проблемой бороться нужно государству. «Нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации. Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. В то же время у вас свои задачи. Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать», — сказал президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Властям предстоит решить проблему с многочисленными долгами россиян. Это связано прежде всего с закредитованностью людей и с неоплаченными коммунальными счетами, пояснил URA.RU член президиума президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с руководителем ФССП Дмитрием Аристовым. «Президент говорит о защите людей в первую очередь. Их нужно ограничивать в возможности брать бесконечное количество кредитов, решать вопросы с обоснованностью тарифов ЖКХ и т. д. Эти слова президента обращены прежде всего к законодателям и к исполнительным органам власти, которые должны не только думать, как повысить доходы граждан, но и решать эти проблемы», — полагает Кабанов. По словам эксперта, люди не виноваты, что становятся вынужденными должниками. «Виноваты те, кто создает условия для игры, для легкого получения займа, кто зарабатывает на этом. Для микрофинансовых организаций и даже для некоторых банков в регионах это — механизм рейдерства: они специально создают такие условия, которые оказываются невыполнимыми. А люди попадают в психологическую зависимость: человек думает, что возьмет новый займ, чтобы погасить предыдущий, потом следующий и т. д., и тем самым погружается в долговую яму. Чаще всего в такой ситуации оказываются малограмотные и наименее защищенные граждане», — объяснил Кирилл Кабанов. Как отметил глава ФССП Аристов, 93% должников попали в сложную жизненную ситуацию по объективным причинам. Не остаться совсем без средств к существованию им помогает закон о сохранении за ними прожиточного минимума (после списания долгов на счете должника не может быть остаток менее установленной суммы ПМ). Среднестатистический должник — это работоспособные 30-45-летние мужчины и женщины. Средняя сумма долга составляет 173 тысячи рублей. «Эта категория должников вообще не работает, официального источника дохода не имеет, имеет единственное жилье. С этих людей практически взять нечего. Многие из них — должники не только по кредитам, и неоднократные должники по кредитам, но и должники по платежам за ЖКУ, занимают у соседей и не отдают. Такая „профессия“ — профессиональный должник», — отметил Аристов. Путин заметил на это, что с проблемой бороться нужно государству. «Нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации. Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. В то же время у вас свои задачи. Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать», — сказал президент.