«Известия»: продавцов автомобилей хотят обязать извещать МВД о сделке

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Недобросовестные покупатели не регистрируют авто, а штрафы приходят на предыдущего владельца Фото:

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обязать продавцов автомобилей извещать Госавтоинспекцию о совершенной сделке. По мнению общественников, это заставит недобросовестных покупателей ставить авто на учет в ГИБДД, а бывших собственников избавит от чужих штрафов.

«Национальный автомобильный союз (НАС) просит МВД РФ изменить правила регистрации транспортных средств, обязав продавцов автомобилей информировать о сделке сотрудников Госавтоинспекции. В нынешних нормах есть лазейки, которыми пользуются недобросовестные автомобилисты, чтобы не платить транспортный налог, не получать штрафы с камер и не покупать полисы ОСАГО», — передают содержание инициативы «Известия».

По нынешним правилам новому покупателю дается десять дней на регистрацию автомобиля. Недобросовестные участники сделки пользуются этим и делают несколько договоров с разными датами, а затем перепродают транспорт, не ставя его на учет и не платя налоги. В результате штрафы ГИБДД приходят на предыдущего владельца, а в случае совершения правонарушения на автомобиле, найти виновника невозможно.

Ранее Банк России предложил повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств, зарегистрированных в «недружественных» странах, за исключением легковых автомобилей, зарегистрированных на физлиц. Соответствующий коэффициент планируют увеличить почти в семь раз — с 1,7 до 12,5.

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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обязать продавцов автомобилей извещать Госавтоинспекцию о совершенной сделке. По мнению общественников, это заставит недобросовестных покупателей ставить авто на учет в ГИБДД, а бывших собственников избавит от чужих штрафов. «Национальный автомобильный союз (НАС) просит МВД РФ изменить правила регистрации транспортных средств, обязав продавцов автомобилей информировать о сделке сотрудников Госавтоинспекции. В нынешних нормах есть лазейки, которыми пользуются недобросовестные автомобилисты, чтобы не платить транспортный налог, не получать штрафы с камер и не покупать полисы ОСАГО», — передают содержание инициативы «Известия». По нынешним правилам новому покупателю дается десять дней на регистрацию автомобиля. Недобросовестные участники сделки пользуются этим и делают несколько договоров с разными датами, а затем перепродают транспорт, не ставя его на учет и не платя налоги. В результате штрафы ГИБДД приходят на предыдущего владельца, а в случае совершения правонарушения на автомобиле, найти виновника невозможно. Ранее Банк России предложил повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств, зарегистрированных в «недружественных» странах, за исключением легковых автомобилей, зарегистрированных на физлиц. Соответствующий коэффициент планируют увеличить почти в семь раз — с 1,7 до 12,5.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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