«Известия»: продавцов автомобилей хотят обязать извещать МВД о сделке

30 августа 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Недобросовестные покупатели не регистрируют авто, а штрафы приходят на предыдущего владельца Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обязать продавцов автомобилей извещать Госавтоинспекцию о совершенной сделке. По мнению общественников, это заставит недобросовестных покупателей ставить авто на учет в ГИБДД, а бывших собственников избавит от чужих штрафов. «Национальный автомобильный союз (НАС) просит МВД РФ изменить правила регистрации транспортных средств, обязав продавцов автомобилей информировать о сделке сотрудников Госавтоинспекции. В нынешних нормах есть лазейки, которыми пользуются недобросовестные автомобилисты, чтобы не платить транспортный налог, не получать штрафы с камер и не покупать полисы ОСАГО», — передают содержание инициативы «Известия». По нынешним правилам новому покупателю дается десять дней на регистрацию автомобиля. Недобросовестные участники сделки пользуются этим и делают несколько договоров с разными датами, а затем перепродают транспорт, не ставя его на учет и не платя налоги. В результате штрафы ГИБДД приходят на предыдущего владельца, а в случае совершения правонарушения на автомобиле, найти виновника невозможно. Ранее Банк России предложил повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств, зарегистрированных в «недружественных» странах, за исключением легковых автомобилей, зарегистрированных на физлиц. Соответствующий коэффициент планируют увеличить почти в семь раз — с 1,7 до 12,5. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обязать продавцов автомобилей извещать Госавтоинспекцию о совершенной сделке. По мнению общественников, это заставит недобросовестных покупателей ставить авто на учет в ГИБДД, а бывших собственников избавит от чужих штрафов. «Национальный автомобильный союз (НАС) просит МВД РФ изменить правила регистрации транспортных средств, обязав продавцов автомобилей информировать о сделке сотрудников Госавтоинспекции. В нынешних нормах есть лазейки, которыми пользуются недобросовестные автомобилисты, чтобы не платить транспортный налог, не получать штрафы с камер и не покупать полисы ОСАГО», — передают содержание инициативы «Известия». По нынешним правилам новому покупателю дается десять дней на регистрацию автомобиля. Недобросовестные участники сделки пользуются этим и делают несколько договоров с разными датами, а затем перепродают транспорт, не ставя его на учет и не платя налоги. В результате штрафы ГИБДД приходят на предыдущего владельца, а в случае совершения правонарушения на автомобиле, найти виновника невозможно. Ранее Банк России предложил повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств, зарегистрированных в «недружественных» странах, за исключением легковых автомобилей, зарегистрированных на физлиц. Соответствующий коэффициент планируют увеличить почти в семь раз — с 1,7 до 12,5.