«Известия»: российским мебельщикам удалось заместить продукцию компании IKEA

30 августа 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Год назад шведский ритейлер занимал 5—6% мебельного рынка Фото: Размик Закарян © URA.RU За год в России компании по изготовлению мебели смогли полностью занять нишу IKEA. Только за первое полугодие 2023 года по некоторым позициям производство увеличилось на 25%. Об этом пишут «Известия». «Год назад шведский ритейлер занимал 5—6% мебельного рынка, но в августе 2022 года полностью прекратил продажи в России. Увеличение производства мебели за первое полугодие 2023 года по некоторым позициям на 25%», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей отрасли и Рослесинфорг. В России заметно выросло производство шкафов для кухонь, а также столовых и спален. Также на четверть выросли объемы изготовления мебели для прихожей и тумб для спальни. Но, как признают эксперты, объемы рынка были успешно освоены, а вот заменить шведского гиганта с точки зрения стандартов работы пока получается не в полной мере. Ранее бывшие менеджеры IKEA вернут россиянам качественную мебель. Экс-менеджеры российского офиса IKEA решили выпускать мебель под собственном брендом на маркетплейсе «Яндекс Маркет». К 2025 году ассортимент товаров будет увеличен до трех тысяч позиций, сообщили представители компании.

За год в России компании по изготовлению мебели смогли полностью занять нишу IKEA. Только за первое полугодие 2023 года по некоторым позициям производство увеличилось на 25%. Об этом пишут «Известия». «Год назад шведский ритейлер занимал 5—6% мебельного рынка, но в августе 2022 года полностью прекратил продажи в России. Увеличение производства мебели за первое полугодие 2023 года по некоторым позициям на 25%», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей отрасли и Рослесинфорг. В России заметно выросло производство шкафов для кухонь, а также столовых и спален. Также на четверть выросли объемы изготовления мебели для прихожей и тумб для спальни. Но, как признают эксперты, объемы рынка были успешно освоены, а вот заменить шведского гиганта с точки зрения стандартов работы пока получается не в полной мере. Ранее бывшие менеджеры IKEA вернут россиянам качественную мебель. Экс-менеджеры российского офиса IKEA решили выпускать мебель под собственном брендом на маркетплейсе «Яндекс Маркет». К 2025 году ассортимент товаров будет увеличен до трех тысяч позиций, сообщили представители компании.