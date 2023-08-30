«Известия»: российским мебельщикам удалось заместить продукцию компании IKEA

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Частичное открытие IKEA. Екатеринбург, икеа, ikea
Год назад шведский ритейлер занимал 5—6% мебельного рынка Фото:

За год в России компании по изготовлению мебели смогли полностью занять нишу IKEA. Только за первое полугодие 2023 года по некоторым позициям производство увеличилось на 25%. Об этом пишут «Известия».

«Год назад шведский ритейлер занимал 5—6% мебельного рынка, но в августе 2022 года полностью прекратил продажи в России. Увеличение производства мебели за первое полугодие 2023 года по некоторым позициям на 25%», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей отрасли и Рослесинфорг.

В России заметно выросло производство шкафов для кухонь, а также столовых и спален. Также на четверть выросли объемы изготовления мебели для прихожей и тумб для спальни. Но, как признают эксперты, объемы рынка были успешно освоены, а вот заменить шведского гиганта с точки зрения стандартов работы пока получается не в полной мере.

Ранее бывшие менеджеры IKEA вернут россиянам качественную мебель. Экс-менеджеры российского офиса IKEA решили выпускать мебель под собственном брендом на маркетплейсе «Яндекс Маркет». К 2025 году ассортимент товаров будет увеличен до трех тысяч позиций, сообщили представители компании.

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За год в России компании по изготовлению мебели смогли полностью занять нишу IKEA. Только за первое полугодие 2023 года по некоторым позициям производство увеличилось на 25%. Об этом пишут «Известия». «Год назад шведский ритейлер занимал 5—6% мебельного рынка, но в августе 2022 года полностью прекратил продажи в России. Увеличение производства мебели за первое полугодие 2023 года по некоторым позициям на 25%», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей отрасли и Рослесинфорг. В России заметно выросло производство шкафов для кухонь, а также столовых и спален. Также на четверть выросли объемы изготовления мебели для прихожей и тумб для спальни. Но, как признают эксперты, объемы рынка были успешно освоены, а вот заменить шведского гиганта с точки зрения стандартов работы пока получается не в полной мере. Ранее бывшие менеджеры IKEA вернут россиянам качественную мебель. Экс-менеджеры российского офиса IKEA решили выпускать мебель под собственном брендом на маркетплейсе «Яндекс Маркет». К 2025 году ассортимент товаров будет увеличен до трех тысяч позиций, сообщили представители компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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