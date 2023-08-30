Стало известно, опасна ли рыба после сброса воды с АЭС «Фукусима»

«Известия»: вода возле АЭС «Фукусима» безопасна для окружающей среды

30 августа 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Вода, сброшенная с АЭС «Фукусима» в Тихий океан, безопасна, считает Евгений Адамов Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Япония начала сбрасывать в Тихий океан воду, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Бывший министр России по атомной энергии Евгений Адамов отметил, что в этом ничего опасного нет. «Опасаться нечего: сброс фукусимской воды никак не ударит по рыболовству России, Китая, Южной Кореи и курортам на дальневосточном побережье», — передает слова Евгения Адамова газета «Известия». По его мнению, такая же работа проводится во Франции и не представляет угрозы. По мнению заведующего отделением развития систем аварийной готовности и реагирования Сергея Красноперова, сброс воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан наиболее экологичный среди всех рассмотренных. Он считает, что хранение воды на площадке атомной электростанции могло нести более серьезные последствия. Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» правительство Японии начало 24 августа. После аварии 12 лет назад зараженную воду пытались очистить и это частично удалось, но специалисты не смогли отфильтровать ее от трития. Однако после сброса воды показатели оказались ниже нормы.

Япония начала сбрасывать в Тихий океан воду, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Бывший министр России по атомной энергии Евгений Адамов отметил, что в этом ничего опасного нет. «Опасаться нечего: сброс фукусимской воды никак не ударит по рыболовству России, Китая, Южной Кореи и курортам на дальневосточном побережье», — передает слова Евгения Адамова газета «Известия». По его мнению, такая же работа проводится во Франции и не представляет угрозы. По мнению заведующего отделением развития систем аварийной готовности и реагирования Сергея Красноперова, сброс воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан наиболее экологичный среди всех рассмотренных. Он считает, что хранение воды на площадке атомной электростанции могло нести более серьезные последствия. Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» правительство Японии начало 24 августа. После аварии 12 лет назад зараженную воду пытались очистить и это частично удалось, но специалисты не смогли отфильтровать ее от трития. Однако после сброса воды показатели оказались ниже нормы.