Стало известно, опасна ли рыба после сброса воды с АЭС «Фукусима»

Япония начала сбрасывать в Тихий океан воду, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Бывший министр России по атомной энергии Евгений Адамов отметил, что в этом ничего опасного нет.
«Опасаться нечего: сброс фукусимской воды никак не ударит по рыболовству России, Китая, Южной Кореи и курортам на дальневосточном побережье», — передает слова Евгения Адамова газета «Известия». По его мнению, такая же работа проводится во Франции и не представляет угрозы.
По мнению заведующего отделением развития систем аварийной готовности и реагирования Сергея Красноперова, сброс воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан наиболее экологичный среди всех рассмотренных. Он считает, что хранение воды на площадке атомной электростанции могло нести более серьезные последствия.
Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» правительство Японии начало 24 августа. После аварии 12 лет назад зараженную воду пытались очистить и это частично удалось, но специалисты не смогли отфильтровать ее от трития. Однако после сброса воды показатели оказались ниже нормы.
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