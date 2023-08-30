В Европе назвали «троянского коня» Путина

CNN: после получения членства в ЕС Сербия станет «троянским конем» РФ в Европе
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Сербия, архив. Пермь, флаг сербии, белград
Вступление Сербии в ЕС усилит позиции России в Европе Фото:

В случае вступления Сербии в Евросоюз она станет «троянским конем» России в Европе. Об этом заявила эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге.

«Предполагая, что мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС, с таким правительством, вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице Орбана», — передает мнение международного эксперта CNN. В материале издание отмечается, что после начала спецоперации на Украине, Евросоюз попытался отдалить Сербию от России, дав надежды на скорое вступление в ЕС. Несмотря на это сербские власти отказались поддерживать антироссийские санкции, объясняя это защитой собственных интересов в регионе.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что для Москвы отношения с Белградом принципиально важны, потому что это традиционный наш друг и союзник в Европе. В свою очередь попытки Запада оторвать Россию от Сербии болезненно сказываются на российской стороне.

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В случае вступления Сербии в Евросоюз она станет «троянским конем» России в Европе. Об этом заявила эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге. «Предполагая, что мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС, с таким правительством, вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице Орбана», — передает мнение международного эксперта CNN. В материале издание отмечается, что после начала спецоперации на Украине, Евросоюз попытался отдалить Сербию от России, дав надежды на скорое вступление в ЕС. Несмотря на это сербские власти отказались поддерживать антироссийские санкции, объясняя это защитой собственных интересов в регионе. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что для Москвы отношения с Белградом принципиально важны, потому что это традиционный наш друг и союзник в Европе. В свою очередь попытки Запада оторвать Россию от Сербии болезненно сказываются на российской стороне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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