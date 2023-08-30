В Европе назвали «троянского коня» Путина

CNN: после получения членства в ЕС Сербия станет «троянским конем» РФ в Европе

30 августа 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

Вступление Сербии в ЕС усилит позиции России в Европе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В случае вступления Сербии в Евросоюз она станет «троянским конем» России в Европе. Об этом заявила эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге. «Предполагая, что мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС, с таким правительством, вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице Орбана», — передает мнение международного эксперта CNN . В материале издание отмечается, что после начала спецоперации на Украине, Евросоюз попытался отдалить Сербию от России, дав надежды на скорое вступление в ЕС. Несмотря на это сербские власти отказались поддерживать антироссийские санкции, объясняя это защитой собственных интересов в регионе. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что для Москвы отношения с Белградом принципиально важны, потому что это традиционный наш друг и союзник в Европе. В свою очередь попытки Запада оторвать Россию от Сербии болезненно сказываются на российской стороне.

В случае вступления Сербии в Евросоюз она станет «троянским конем» России в Европе. Об этом заявила эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге. «Предполагая, что мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС, с таким правительством, вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице Орбана», — передает мнение международного эксперта CNN. В материале издание отмечается, что после начала спецоперации на Украине, Евросоюз попытался отдалить Сербию от России, дав надежды на скорое вступление в ЕС. Несмотря на это сербские власти отказались поддерживать антироссийские санкции, объясняя это защитой собственных интересов в регионе. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что для Москвы отношения с Белградом принципиально важны, потому что это традиционный наш друг и союзник в Европе. В свою очередь попытки Запада оторвать Россию от Сербии болезненно сказываются на российской стороне.