Украинский Ми-8 отстрелялся по своим же позициям

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Армия, разное, архив. Пермь, вертолет, военная авиация, ввс россии, бомбардировка, ми 8, сво
Украинский вертолет Ми-8 не долетел до группировки «Запад», нанеся урон по позициям ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский вертолет Ми-8 пытался атаковать позиции группировки «Запад», однако до них не долетел. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, отметив, что вертолет нанес урон по бойцам ВСУ.

«На рубеже Копанки-Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолет Ми-8, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям», — заявил Ярослав Якимкин, его слова приводит РИА Новости. Офицер пресс-центра группировки «Запад» также отметил, что на купянском направлении были отражены две контратаки Вооруженных сил Украины.

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Украинский вертолет Ми-8 пытался атаковать позиции группировки «Запад», однако до них не долетел. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, отметив, что вертолет нанес урон по бойцам ВСУ. «На рубеже Копанки-Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолет Ми-8, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям», — заявил Ярослав Якимкин, его слова приводит РИА Новости. Офицер пресс-центра группировки «Запад» также отметил, что на купянском направлении были отражены две контратаки Вооруженных сил Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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