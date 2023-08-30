Украинский Ми-8 отстрелялся по своим же позициям

Украинский вертолет Ми-8 не долетел до группировки «Запад», нанеся урон по позициям ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский вертолет Ми-8 пытался атаковать позиции группировки «Запад», однако до них не долетел. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, отметив, что вертолет нанес урон по бойцам ВСУ.
«На рубеже Копанки-Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолет Ми-8, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям», — заявил Ярослав Якимкин, его слова приводит РИА Новости. Офицер пресс-центра группировки «Запад» также отметил, что на купянском направлении были отражены две контратаки Вооруженных сил Украины.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.