Украина атаковала хранилище нефтепродуктов в Калужской области

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Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, stock, бла, дрон
Украинский дрон попал в пустой резервуар, в котором хранились нефтепродукты, рассказал Шапша Фото:

Один беспилотник над Калужской областью сбит, а второй попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор субъекта Владислав Шапша.

«Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте падения беспилотника работают оперативные службы.

К тоже Шапша рассказал об еще одном украинском беспилотнике, который атаковал область. Дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, который находится в Дзержинском районе. В результате атаки произошло возгорание. По сообщению губернатора, никто не пострадал.

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Один беспилотник над Калужской областью сбит, а второй попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор субъекта Владислав Шапша. «Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте падения беспилотника работают оперативные службы. К тоже Шапша рассказал об еще одном украинском беспилотнике, который атаковал область. Дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, который находится в Дзержинском районе. В результате атаки произошло возгорание. По сообщению губернатора, никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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