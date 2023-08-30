Украина атаковала хранилище нефтепродуктов в Калужской области

30 августа 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

Украинский дрон попал в пустой резервуар, в котором хранились нефтепродукты, рассказал Шапша Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer Один беспилотник над Калужской областью сбит, а второй попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор субъекта Владислав Шапша. «Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша в своем telegram-канале . Он отметил, что на месте падения беспилотника работают оперативные службы. К тоже Шапша рассказал об еще одном украинском беспилотнике, который атаковал область. Дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, который находится в Дзержинском районе. В результате атаки произошло возгорание. По сообщению губернатора, никто не пострадал.

Один беспилотник над Калужской областью сбит, а второй попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор субъекта Владислав Шапша. «Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте падения беспилотника работают оперативные службы. К тоже Шапша рассказал об еще одном украинском беспилотнике, который атаковал область. Дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, который находится в Дзержинском районе. В результате атаки произошло возгорание. По сообщению губернатора, никто не пострадал.