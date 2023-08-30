ВСУ повредили административное здание в Брянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Советский район города Брянск при помощи беспилотника. Вражеский дрон сбит, однако после его падения загорелось административное здание. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания, имеется возгорание», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что оперативные службы работают на месте падения беспилотника.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Советский район города Брянск при помощи беспилотника. Вражеский дрон сбит, однако после его падения загорелось административное здание. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания, имеется возгорание», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что оперативные службы работают на месте падения беспилотника. Ранее в Минобороны России сообщали, что ВСУ атаковали Брянскую и Орловскую области дронами. Беспилотники были сбиты, отметили в ведомстве.