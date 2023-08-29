29 августа 2023

Студентка из ХМАО прострелила себе голову из пневмата

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон ТВВИКУ. Тюмень, пистолет, оружие, пм, тт
Студентка из Нижневартовска пострадала во время развлечений с оружием на дачной вечеринке Фото:

Студентка из Нижневартовска (ХМАО) прострелила себе голову из пневматического пистолета. В пресс-службе окружной больницы Нижневартовска сообщили, что сейчас девушка находится на амбулаторном лечении.

«Девушка с пулевым ранением обратилась в травмпункт, где ей достали пулю и направили на дополнительное обследование в окружную больницу. Нейрохирург обследовал пациентку, провел МРТ: внутренних повреждений черепа не обнаружил. Сейчас девушка находится на амбулаторном лечении», — сообщили в больнице.

В полиции ХМАО подтвердили информацию. «Из больницы поступила информация, что оказана помощь девушке с ранением головы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение голоного мозга, инородное тело. О том, что инородное тело — пуля, полученная из пневматического оружия, информации не было. По данному факту проводится проверка, ждем заключение судебно-медицинской экспертизы. После получения результатов будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе МВД.

По данным от источника агентства, случай произошел на даче под Нижневартовском, где девушка организовала вечеринку. Студенты нашли пневматический пистолет хозяина дачи и решили пострелять из оружия. Когда девушка перезаряжала пневмат, он выстрелил ей в висок. Друзья вызвали скорую, которая доставила раненую в травмпункт.

Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска устроил во дворе стрельбу из оружия. Полиция задержала нарушителя, а на месте происшествия нашли гильзы и нож.

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Студентка из Нижневартовска (ХМАО) прострелила себе голову из пневматического пистолета. В пресс-службе окружной больницы Нижневартовска сообщили, что сейчас девушка находится на амбулаторном лечении. «Девушка с пулевым ранением обратилась в травмпункт, где ей достали пулю и направили на дополнительное обследование в окружную больницу. Нейрохирург обследовал пациентку, провел МРТ: внутренних повреждений черепа не обнаружил. Сейчас девушка находится на амбулаторном лечении», — сообщили в больнице. В полиции ХМАО подтвердили информацию. «Из больницы поступила информация, что оказана помощь девушке с ранением головы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение голоного мозга, инородное тело. О том, что инородное тело — пуля, полученная из пневматического оружия, информации не было. По данному факту проводится проверка, ждем заключение судебно-медицинской экспертизы. После получения результатов будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе МВД. По данным от источника агентства, случай произошел на даче под Нижневартовском, где девушка организовала вечеринку. Студенты нашли пневматический пистолет хозяина дачи и решили пострелять из оружия. Когда девушка перезаряжала пневмат, он выстрелил ей в висок. Друзья вызвали скорую, которая доставила раненую в травмпункт. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска устроил во дворе стрельбу из оружия. Полиция задержала нарушителя, а на месте происшествия нашли гильзы и нож.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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