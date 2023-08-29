В Екатеринбурге почти на 200% вырос спрос на новые отечественные автомобили

30 августа 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы стали чаще интересоваться покупкой новых отечественных авто Фото: Сергей Русанов © URA.RU С июня по август 2023 года в Екатеринбурге на 197,2% вырос спрос на новые автомобили. Самыми популярными стали Lada и «Москвич». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «В столице Урала количество объявлений о продаже новых авто увеличилось на 208,6%. Также в июне—августе нынешнего года увеличился и спрос на подобные машины на 197,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными моделями стали Lada Niva Legend, „Москвич 3“, Lada Granta и Vesta, Jetour Dashing», — поделились в пресс-службе сервиса с корреспондентом агентства. По словам управляющего директор сервиса Кирилла Вотякова, в текущей рыночной ситуации спрос на новые авто в России растет. «Летом 2023 года покупательский интерес вырос более, чем в два раза. На данный момент спросом пользуются преимущественно отечественные и китайские бренды новых авто», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале объем предложения автомобилей с пробегом из-за рубежа увеличился на 153,3%. Также среди свердловчан почти на 250% вырос спрос на иномарки с пробегом из-за рубежа.

С июня по август 2023 года в Екатеринбурге на 197,2% вырос спрос на новые автомобили. Самыми популярными стали Lada и «Москвич». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «В столице Урала количество объявлений о продаже новых авто увеличилось на 208,6%. Также в июне—августе нынешнего года увеличился и спрос на подобные машины на 197,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными моделями стали Lada Niva Legend, „Москвич 3“, Lada Granta и Vesta, Jetour Dashing», — поделились в пресс-службе сервиса с корреспондентом агентства. По словам управляющего директор сервиса Кирилла Вотякова, в текущей рыночной ситуации спрос на новые авто в России растет. «Летом 2023 года покупательский интерес вырос более, чем в два раза. На данный момент спросом пользуются преимущественно отечественные и китайские бренды новых авто», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале объем предложения автомобилей с пробегом из-за рубежа увеличился на 153,3%. Также среди свердловчан почти на 250% вырос спрос на иномарки с пробегом из-за рубежа.