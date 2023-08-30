Пропавшая фигуристка рассказала, чем занималась, пока ее искала вся страна

РИАН: найденную 16-летнюю фигуристку Горбачеву передали маме
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Фотопроект «Челябинск, танцующий на коньках» в рамках подготовки к чемпионату России по фигурному катанию на коньках 2017 Челябинск, коньки
Алина Горбачева рассказала, что провела ночь в подъезде Фото:
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Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Найденную в кинотеатре 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву передали маме, сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее исчезнувшую девушку искали спасатели и поисковые группы. В это время девушка гуляла в парке и ходила по магазинам.

«Следователи передали маме фигуристку Алину Горбачеву, которую вчера искали весь день», — рассказал источник РИА Новости. По его словам, девушка отрицает конфликт с тренером, который якобы послужил причиной «побега».

Спортсменка рассказала, что после тренировки ушла гулять в парк, а ночь провела на лестнице в жилом доме. Уже утром фигуристка отправилась в магазины, позже — в кафе. Причину исчезновения она не назвала.

Ранее, 28 августа, Алина Горбачева ушла в неизвестном направлении после тренировки на ледовой арене. О пропаже девушки заявила ее мама, несмотря на то, что спортсменка жила в Москве со своим 27-летним тренером. Спустя день поисков пропавшую фигуристку нашли в кинотеатре одного из ТЦ Москвы. По предварительной информации, противоправных действий в отношении спортсменки совершено не было.

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Найденную в кинотеатре 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву передали маме, сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее исчезнувшую девушку искали спасатели и поисковые группы. В это время девушка гуляла в парке и ходила по магазинам. «Следователи передали маме фигуристку Алину Горбачеву, которую вчера искали весь день», — рассказал источник РИА Новости. По его словам, девушка отрицает конфликт с тренером, который якобы послужил причиной «побега». Спортсменка рассказала, что после тренировки ушла гулять в парк, а ночь провела на лестнице в жилом доме. Уже утром фигуристка отправилась в магазины, позже — в кафе. Причину исчезновения она не назвала. Ранее, 28 августа, Алина Горбачева ушла в неизвестном направлении после тренировки на ледовой арене. О пропаже девушки заявила ее мама, несмотря на то, что спортсменка жила в Москве со своим 27-летним тренером. Спустя день поисков пропавшую фигуристку нашли в кинотеатре одного из ТЦ Москвы. По предварительной информации, противоправных действий в отношении спортсменки совершено не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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