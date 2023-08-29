В Кургане вынесли приговор ревнивцу, до смерти избившему знакомого

В курганской больнице умер избитый мужчина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Кургана отправится на восемь лет в колонию строгого режима за то, что избил до смерти своего знакомого. Конфликт со смертельным исходом произошел на почве ревности, сообщили в СУ СКР по Курганской области.

«В ходе произошедшего на почве ревности конфликта хозяин квартиры избил гостя, после чего выгнал. Потерпевший <…> через несколько дней он скончался в реанимационном отделении», — приводят подробности инцидента в следственном управлении. Наносивший побои мужчина признан виновным в совершении преступления по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Конфликт случился в марте на улице Половинской в областном центре. Пара пришла в гости к обвиняемому, где все вместе распивали спиртные напитки. После того как хозяин избил гостя, его утром нашли лежащим на лестничной площадке и увезли в больницу, где потерпевший умер. Свою вину ревнивец признал, когда был задержан сотрудниками полиции.

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