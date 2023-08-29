29 августа 2023

В Кургане вынесли приговор ревнивцу, до смерти избившему знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
В курганской больнице умер избитый мужчина Фото:

Житель Кургана отправится на восемь лет в колонию строгого режима за то, что избил до смерти своего знакомого. Конфликт со смертельным исходом произошел на почве ревности, сообщили в СУ СКР по Курганской области.

«В ходе произошедшего на почве ревности конфликта хозяин квартиры избил гостя, после чего выгнал. Потерпевший <…> через несколько дней он скончался в реанимационном отделении», — приводят подробности инцидента в следственном управлении. Наносивший побои мужчина признан виновным в совершении преступления по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Конфликт случился в марте на улице Половинской в областном центре. Пара пришла в гости к обвиняемому, где все вместе распивали спиртные напитки. После того как хозяин избил гостя, его утром нашли лежащим на лестничной площадке и увезли в больницу, где потерпевший умер. Свою вину ревнивец признал, когда был задержан сотрудниками полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Шадринска исполосовал ножом соперника. Мужчина договорился о встрече со своей бывшей девушкой, где произошла поножовщина.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана отправится на восемь лет в колонию строгого режима за то, что избил до смерти своего знакомого. Конфликт со смертельным исходом произошел на почве ревности, сообщили в СУ СКР по Курганской области. «В ходе произошедшего на почве ревности конфликта хозяин квартиры избил гостя, после чего выгнал. Потерпевший <…> через несколько дней он скончался в реанимационном отделении», — приводят подробности инцидента в следственном управлении. Наносивший побои мужчина признан виновным в совершении преступления по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Конфликт случился в марте на улице Половинской в областном центре. Пара пришла в гости к обвиняемому, где все вместе распивали спиртные напитки. После того как хозяин избил гостя, его утром нашли лежащим на лестничной площадке и увезли в больницу, где потерпевший умер. Свою вину ревнивец признал, когда был задержан сотрудниками полиции. Ранее URA.RU сообщало, что житель Шадринска исполосовал ножом соперника. Мужчина договорился о встрече со своей бывшей девушкой, где произошла поножовщина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...