29 августа 2023

В память о военкоре Журавлеве учредят стипендии для журналистов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Награда Ростиславу Журавлеву. Екатеринбург, журавлев ростислав, медаль за заслуги перед запорожской областью
Среди студентов запускают конкурс на соискание стипендии имени военкора Ростислава Журавлева Фото:

Медиагруппа «Россия сегодня» запустит медиаконкурс в память о военном журналисте Ростиславе Журавлеве, который погиб в зоне спецоперации. Будут организованы стипендии, которые назовут его именем. Об этом заявил заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев на памятном мероприятии в честь Журавлева в «Доме журналистов» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU

«Наше агентство объявило об учреждении стипендии для журналистов, которое будет носить имя Ростислава. Важно, чтобы его дело продолжалось», — сказал Горностаев.

По его словам, Ростислав Журавлев был одним из лучших журналистов, который никогда не терял самообладания. Он понимал, что его долг — сообщать о том, что происходит на СВО, и делал это от души.

«Мы уже приняли решение об учреждении студенческого конкурса работ на соискание стипендии Ростислава Журавлева. Положение о конкурсе разрабатывается. Соискатели должны будут представить серию журналистских материалов. Лучших из них мы будем рады видеть в качестве журналистов РИА Новости и других СМИ нашей медиагруппы», — добавил Горностаев.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в честь Ростислава Журавлева будет названа одна из школ в Мелитополе. Военкор погиб в зоне спецоперации, попав под обстрел ВСУ вместе с группой журналистов. Он награжден орденом мужества посмертно.

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Медиагруппа «Россия сегодня» запустит медиаконкурс в память о военном журналисте Ростиславе Журавлеве, который погиб в зоне спецоперации. Будут организованы стипендии, которые назовут его именем. Об этом заявил заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев на памятном мероприятии в честь Журавлева в «Доме журналистов» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU «Наше агентство объявило об учреждении стипендии для журналистов, которое будет носить имя Ростислава. Важно, чтобы его дело продолжалось», — сказал Горностаев. По его словам, Ростислав Журавлев был одним из лучших журналистов, который никогда не терял самообладания. Он понимал, что его долг — сообщать о том, что происходит на СВО, и делал это от души. «Мы уже приняли решение об учреждении студенческого конкурса работ на соискание стипендии Ростислава Журавлева. Положение о конкурсе разрабатывается. Соискатели должны будут представить серию журналистских материалов. Лучших из них мы будем рады видеть в качестве журналистов РИА Новости и других СМИ нашей медиагруппы», — добавил Горностаев. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в честь Ростислава Журавлева будет названа одна из школ в Мелитополе. Военкор погиб в зоне спецоперации, попав под обстрел ВСУ вместе с группой журналистов. Он награжден орденом мужества посмертно.
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