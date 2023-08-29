В Перми простились с пилотом Рустамом Каримовым, погибшим в самолете с Пригожиным

Проститься с Рустамом Каримовым прошло больше 100 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Перми 30 августа простились с 29-летним пилотом Рустамом Каримовым, погибшим при крушении бизнес-джета в Тверской области вместе с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Зал прощания на Старцева, 61 едва вместил всех, кто пришел проводить пермяка в последний путь. Рядом с гробом погибшего выставили почетный караул.

Родные и близкие Рустама вспоминают о нем, как о настоящем мужчине, который любил очень свою семью и гордился отцом, ветераном — афганцем.

«Рустам очень гордился своим отцом [Шукуром Каримовым], участником боевых действий в Афганистане. Сейчас отец гордится сыном. Прощай, милый мальчик. Ты был настоящим мужчиной», — сказала во время прощания одна из присутствующих. Она также добавила, что в летном авиаучилище, где получал специальность Рустам, многие «уходили, не справившись с большой нагрузкой», а у Рустама «все получалось хорошо».

У входа в зал прощания корреспонденту удалось пообщаться с одним из участников похоронной процессии. Мужчина пояснил, что, несмотря на то, что Рустам Каримов был пилотом гражданской авиации, его похоронят со всеми воинскими почестями.

Рустам Каримов был вторым пилотом самолета Embraer, совершавшего рейс Москва-Санкт-Петербург. Бизнес-джет рухнул вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области 23 августа. Находившиеся на его борту три члена экипажа и семь пассажиров погибли. По официальным данным, среди погибших был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин. После трагедии коллега погибшего пермяка объявил сбор средств для семьи Каримова.

Зал прощания едва вместил всех желающих проводить в последний путь Рустама Каримова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Рядом с залом прощания дежурил автомобиль полиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU