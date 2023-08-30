30 августа 2023
29 августа 2023

Спикер заксобрания ЯНАО уступит кресло своей родственнице. Инсайд

Должность председателя заксобрания ЯНАО прочат Татьяне Сэротэтто
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по законодательству в областной думе. Курган , депутат, чиновница, очки, женские руки
В заксобрании в 2025 году будет новый спикер Фото:

Председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин уступит кресло своей сестре. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте региона, место спикера парламента в новом созыве 2025 года может занять замруководителя аппарата заксо Татьяна Сэротэтто — двоюродная сестра Ямкина.

«Говорят, что Татьяна Сэротэтто станет следующим председателем заксобрания», — сообщил источник. По словам инсайдера, в заксобрании действует негласное правило, что спикером должен быть представитель коренных народов, поэтому выбор на этот пост ограничен.

Сэротэтто уже начала подготовку к повышению по карьерной лестнице и прошла ямальскую школу кадрового резерва — проект губернатора Дмитрия Артюхова для чиновников и управленцев. «Она на хорошем счету у главы региона», — добавил инсайдер. В пресс-службе заксобрания агентству сообщили, что не имеют информации о смене председателя.

Ранее URA.RU сообщало, что спикеру парламента Сергею Ямкину прочат отставку. По мнению источников, причина в том, что глава региона Дмитрий Артюхов хочет обновить команду, в которую не войдут люди экс-губернатора Кобылкина.

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Председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин уступит кресло своей сестре. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте региона, место спикера парламента в новом созыве 2025 года может занять замруководителя аппарата заксо Татьяна Сэротэтто — двоюродная сестра Ямкина. «Говорят, что Татьяна Сэротэтто станет следующим председателем заксобрания», — сообщил источник. По словам инсайдера, в заксобрании действует негласное правило, что спикером должен быть представитель коренных народов, поэтому выбор на этот пост ограничен. Сэротэтто уже начала подготовку к повышению по карьерной лестнице и прошла ямальскую школу кадрового резерва — проект губернатора Дмитрия Артюхова для чиновников и управленцев. «Она на хорошем счету у главы региона», — добавил инсайдер. В пресс-службе заксобрания агентству сообщили, что не имеют информации о смене председателя. Ранее URA.RU сообщало, что спикеру парламента Сергею Ямкину прочат отставку. По мнению источников, причина в том, что глава региона Дмитрий Артюхов хочет обновить команду, в которую не войдут люди экс-губернатора Кобылкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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