Председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин уступит кресло своей сестре. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте региона, место спикера парламента в новом созыве 2025 года может занять замруководителя аппарата заксо Татьяна Сэротэтто — двоюродная сестра Ямкина.
«Говорят, что Татьяна Сэротэтто станет следующим председателем заксобрания», — сообщил источник. По словам инсайдера, в заксобрании действует негласное правило, что спикером должен быть представитель коренных народов, поэтому выбор на этот пост ограничен.
Сэротэтто уже начала подготовку к повышению по карьерной лестнице и прошла ямальскую школу кадрового резерва — проект губернатора Дмитрия Артюхова для чиновников и управленцев. «Она на хорошем счету у главы региона», — добавил инсайдер. В пресс-службе заксобрания агентству сообщили, что не имеют информации о смене председателя.
Ранее URA.RU сообщало, что спикеру парламента Сергею Ямкину прочат отставку. По мнению источников, причина в том, что глава региона Дмитрий Артюхов хочет обновить команду, в которую не войдут люди экс-губернатора Кобылкина.
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