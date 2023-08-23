Спикеру законодательного собрания ЯНАО Ямкину прочат отставку

Спикера Ямкина не будет в созыве заксобрания в 2025 году Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сергей Ямкин досиживает свой последний срок в законодательном собрании ЯНАО в качестве председателя. Как сообщает URA.RU источник в политбомонде, губернатор Дмитрий Артюхов нацелен обновить свою команду, в которую не войдут люди экс-главы Ямала Дмитрия Кобылкина.

«В новом созыве заксобрания Сергея Ямкина в качестве председателя не будет», — сообщил источник. На этот пост его выдвинул бывший губернатор Дмитрий Кобылкин в 2015 году.

По словам собеседника, глава региона избавляется от людей Кобылкина. После губернаторских выборов Артюхов планирует создать свою собственную команду. «Отставка спикера заксо — это только малая часть того, что собирается сделать Артюхов», — добавил источник.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало об обострении отношений между губернатором Дмитрием Артюховым и спикером Сергеем Ямкиным. Причиной стала тщательная прокурорская проверка в заксобрании. После стало известно, что глава региона планирует реорганизовать аппарат заксобрания, чему не стал препятствовать Ямкин.