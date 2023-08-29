Тюменцы вдвое переплатят за жилье в пригороде из-за решения Центробанка

Риэлторы предлагают тюменцам обычную ипотеку на ИЖС вместо приостановленной «сельской»

30 августа 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Ставка по классической ипотеке на ИЖС составляет 7% и больше чем в два раза превышает процент по «Сельской» программе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцам придется брать стандартную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и платить вдвое больше процентов после приостановки Минсельхозом программы «Сельской ипотеки». Решение связано с повышением ключевой ставки ЦБ РФ и является критичным для большого количества тюменцев, рассказала URA.RU президент регионального объединения риэлторов Светлана Бабушкина. «В Тюменской области на „Сельскую ипотеку“ подавали заявление больше 15% от всех наших клиентов. Понятно, что получали ее не все, там очень узкий коридор требований, в который нужно попасть. Но спрос всегда был высокий. А теперь людям остается классическая ипотека на ИЖС, где процентная ставка вдвое выше — семь вместо трех», — пояснила URA.RU Бабушкина. По ее словам, высокий спрос на «сельскую» программу был обусловлен большим количеством поселков, которые юридически находятся за чертой Тюмени, но фактически являются ее ближайшими пригородами. «Это был хороший выход для желающих построить загородный дом, сейчас этот механизм временно недоступен», — добавила Бабушкина в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало о том, что в Тюмени ждут повышения цен на загородную недвижимость. Риэлторы связывали эти ожидания с высоким спросом и снижением процентных ставок по кредитам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцам придется брать стандартную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и платить вдвое больше процентов после приостановки Минсельхозом программы «Сельской ипотеки». Решение связано с повышением ключевой ставки ЦБ РФ и является критичным для большого количества тюменцев, рассказала URA.RU президент регионального объединения риэлторов Светлана Бабушкина. «В Тюменской области на „Сельскую ипотеку“ подавали заявление больше 15% от всех наших клиентов. Понятно, что получали ее не все, там очень узкий коридор требований, в который нужно попасть. Но спрос всегда был высокий. А теперь людям остается классическая ипотека на ИЖС, где процентная ставка вдвое выше — семь вместо трех», — пояснила URA.RU Бабушкина. По ее словам, высокий спрос на «сельскую» программу был обусловлен большим количеством поселков, которые юридически находятся за чертой Тюмени, но фактически являются ее ближайшими пригородами. «Это был хороший выход для желающих построить загородный дом, сейчас этот механизм временно недоступен», — добавила Бабушкина в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало о том, что в Тюмени ждут повышения цен на загородную недвижимость. Риэлторы связывали эти ожидания с высоким спросом и снижением процентных ставок по кредитам.