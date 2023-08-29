В элитном микрорайоне Кургана сотни горожан остались без воды

30 августа 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

В микрорайоне Шевелевка из-за аварии отключили холодную воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане элитном микрорайоне Шевелевка сотни горожан остались без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода. Об этом сообщается в группе «Водного Союза» в соцсети «ВКонтакте». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: ул. Криволапова,7 без ХВС: ул. Карельцева, 90, 90к1, 92, 119; ул. Криволапова,7, 7\1, 10, 12; Т\П; ул. 9-я Больничная, 8, 12», — говорится в сообщении. На месте аварии работает бригада ресурсоснабжающей компании. Ранее URA.RU писало об отключении воды в здании правительства, больнице и полусотне домов. Также приостановка горячего водоснабжения проводилась из-за аварии строительства дороги в Заозерном районе.

В Кургане элитном микрорайоне Шевелевка сотни горожан остались без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода. Об этом сообщается в группе «Водного Союза» в соцсети «ВКонтакте». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: ул. Криволапова,7 без ХВС: ул. Карельцева, 90, 90к1, 92, 119; ул. Криволапова,7, 7\1, 10, 12; Т\П; ул. 9-я Больничная, 8, 12», — говорится в сообщении. На месте аварии работает бригада ресурсоснабжающей компании. Ранее URA.RU писало об отключении воды в здании правительства, больнице и полусотне домов. Также приостановка горячего водоснабжения проводилась из-за аварии строительства дороги в Заозерном районе.