20 августа 2023

Часть домов в Кургане из-за строительства дороги останется без горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, кран, нет воды, отключение воды, водопроводный кран
В Кургане Ледовый дворец останется без горячей воды Фото:

Часть домов в микрорайоне Заозерный в Кургане останется без горячего водоснабжения. Причиной этому стало строительство дороги к многоквартирному дому. Соответствующая информация сообщается в группе «Курганская генерирующая компания» в социальной сети «ВКонтакте».

«До 25 августа приостановлена подача горячего водоснабжения в дома по адресу: 1 А микрорайон 13, 15 и в Ледовом дворце. Отключение произведено в связи с тем, что для строительства дороги к строящемуся многоквартирному дому в 12 микрорайоне застройщиком ведется реконструкция участка тепловой сети», — указано в посте компании.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане жители десятков домов не могли получить горячую воду. Запуск водоснабжения переносили в более 50 жилых домов.

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Часть домов в микрорайоне Заозерный в Кургане останется без горячего водоснабжения. Причиной этому стало строительство дороги к многоквартирному дому. Соответствующая информация сообщается в группе «Курганская генерирующая компания» в социальной сети «ВКонтакте». «До 25 августа приостановлена подача горячего водоснабжения в дома по адресу: 1 А микрорайон 13, 15 и в Ледовом дворце. Отключение произведено в связи с тем, что для строительства дороги к строящемуся многоквартирному дому в 12 микрорайоне застройщиком ведется реконструкция участка тепловой сети», — указано в посте компании. Ранее URA.RU писало, что в Кургане жители десятков домов не могли получить горячую воду. Запуск водоснабжения переносили в более 50 жилых домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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