Часть домов в Кургане из-за строительства дороги останется без горячей воды

В Кургане Ледовый дворец останется без горячей воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часть домов в микрорайоне Заозерный в Кургане останется без горячего водоснабжения. Причиной этому стало строительство дороги к многоквартирному дому. Соответствующая информация сообщается в группе «Курганская генерирующая компания» в социальной сети «ВКонтакте».

«До 25 августа приостановлена подача горячего водоснабжения в дома по адресу: 1 А микрорайон 13, 15 и в Ледовом дворце. Отключение произведено в связи с тем, что для строительства дороги к строящемуся многоквартирному дому в 12 микрорайоне застройщиком ведется реконструкция участка тепловой сети», — указано в посте компании.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане жители десятков домов не могли получить горячую воду. Запуск водоснабжения переносили в более 50 жилых домов.