Семья найденной в Москве фигуристки намерена забрать ее у тренера

Алину Горбачеву хотят вернуть в семью
новость из сюжетаФигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
Найденную 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву, которую искали сутки в Москве, хотят вернуть в семью от тренера Cофьи Федченко. Об этом заявила бабушка спортсменки.
«Мы будем настаивать на том, чтобы забрать Алину у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей», — цитирует бабушку
Вечером 28 августа Алина Горбачева пропала в Москве после ссоры с тренером. Около суток ее искали волонтеры, полицейские и спасатели. В итоге спортсменку обнаружили живой в одном из столичных кинотеатров.
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