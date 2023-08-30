Семья найденной в Москве фигуристки намерена забрать ее у тренера

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Алину Горбачеву хотят вернуть в семью Фото:
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Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Найденную 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву, которую искали сутки в Москве, хотят вернуть в семью от тренера Cофьи Федченко. Об этом заявила бабушка спортсменки.

«Мы будем настаивать на том, чтобы забрать Алину у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей», — цитирует бабушку Sport24. С наставницей девушка живет с девяти лет.

Вечером 28 августа Алина Горбачева пропала в Москве после ссоры с тренером. Около суток ее искали волонтеры, полицейские и спасатели. В итоге спортсменку обнаружили живой в одном из столичных кинотеатров.

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Найденную 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву, которую искали сутки в Москве, хотят вернуть в семью от тренера Cофьи Федченко. Об этом заявила бабушка спортсменки. «Мы будем настаивать на том, чтобы забрать Алину у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей», — цитирует бабушку Sport24. С наставницей девушка живет с девяти лет. Вечером 28 августа Алина Горбачева пропала в Москве после ссоры с тренером. Около суток ее искали волонтеры, полицейские и спасатели. В итоге спортсменку обнаружили живой в одном из столичных кинотеатров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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