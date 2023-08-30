Найденная в Москве фигуристка раскрыла планы на спортивную карьеру

Найденная фигуристка Горбачева не собирается заканчивать спортивную карьеру

30 августа 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Алина Горбачева не собирается заканчивать спортивную карьеру Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве Найденная после исчезновения в Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева извинилась за свою пропажу и заявила, что она никак не связана с фигурным катанием. Спортсменка отметила, что не собирается бросать фигурное катание. «Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!» — написала Горбачева на своей странице в социальной сети. По словам девушки, сейчас у нее «все хорошо». Спортсменка пропала в Москве 28 августа. О ее исчезновении заявила мама Екатерина, позже стало известно, что девушка уже семь лет живет со своим тренером — 27-летней Софьей. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку в связи с пропажей. Спустя сутки девушку обнаружили в одном из торговых центров столицы. Горбачева призналась, что после тренировки ушла гулять в парк, а ночь провела на лестнице в жилом доме. После инцидента спортсменку передали маме.

Найденная после исчезновения в Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева извинилась за свою пропажу и заявила, что она никак не связана с фигурным катанием. Спортсменка отметила, что не собирается бросать фигурное катание. «Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!» — написала Горбачева на своей странице в социальной сети. По словам девушки, сейчас у нее «все хорошо». Спортсменка пропала в Москве 28 августа. О ее исчезновении заявила мама Екатерина, позже стало известно, что девушка уже семь лет живет со своим тренером — 27-летней Софьей. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку в связи с пропажей. Спустя сутки девушку обнаружили в одном из торговых центров столицы. Горбачева призналась, что после тренировки ушла гулять в парк, а ночь провела на лестнице в жилом доме. После инцидента спортсменку передали маме.