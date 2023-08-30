Найденная в Москве фигуристка раскрыла планы на спортивную карьеру

Найденная фигуристка Горбачева не собирается заканчивать спортивную карьеру
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Алина Горбачева не собирается заканчивать спортивную карьеру Фото:
новость из сюжета
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Найденная после исчезновения в Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева извинилась за свою пропажу и заявила, что она никак не связана с фигурным катанием. Спортсменка отметила, что не собирается бросать фигурное катание.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!» — написала Горбачева на своей странице в социальной сети. По словам девушки, сейчас у нее «все хорошо».

Спортсменка пропала в Москве 28 августа. О ее исчезновении заявила мама Екатерина, позже стало известно, что девушка уже семь лет живет со своим тренером — 27-летней Софьей. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку в связи с пропажей. Спустя сутки девушку обнаружили в одном из торговых центров столицы. Горбачева призналась, что после тренировки ушла гулять в парк, а ночь провела на лестнице в жилом доме. После инцидента спортсменку передали маме.

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Найденная после исчезновения в Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева извинилась за свою пропажу и заявила, что она никак не связана с фигурным катанием. Спортсменка отметила, что не собирается бросать фигурное катание. «Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!» — написала Горбачева на своей странице в социальной сети. По словам девушки, сейчас у нее «все хорошо». Спортсменка пропала в Москве 28 августа. О ее исчезновении заявила мама Екатерина, позже стало известно, что девушка уже семь лет живет со своим тренером — 27-летней Софьей. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку в связи с пропажей. Спустя сутки девушку обнаружили в одном из торговых центров столицы. Горбачева призналась, что после тренировки ушла гулять в парк, а ночь провела на лестнице в жилом доме. После инцидента спортсменку передали маме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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