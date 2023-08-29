Древесину из ХМАО сотнями тысяч кубометров вывозят в Китай и страны СНГ

30 августа 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Из ХМАО на экспорт отправляют пиломатериалы из хвойных пород дерева Фото: Сергей Русанов © URA.RU За восемь месяцев 2023 года из Советского района ХМАО вывезли более 300 тысяч кубометров леса. Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО на официальном сайте сообщил, что в основную часть экспортируемого сырья составляли пиломатериалы из хвойных пород деревьев. «С начала 2023 года Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проконтролировало вывоз с территории Советского района ХМАО на экспорт 338,40 тыс. кубометров подкарантинной продукции (лесо- и пиломатериалы). Наибольший объем экспортируемой древесины приходится на пиломатериал — 263,14 тыс. кубометров, основные вывозимые породы древесины — сосна обыкновенная, ель обыкновенная, лиственница,» — уточнил Россельхознадзор. Пиломатериалы из ХМАО поставляют в Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизию и Афганистан. Больше трети древесины -127,28 тыс.кубометров — отправили в Китай. Ранее URA.RU писало, что бизнесмены из ХМАО пожаловались губернатору Наталье Комаровой, что им некуда продавать лес. У предпринимателей нет средств на обработку древесины, которую необходимо проводить перед экспортом.

За восемь месяцев 2023 года из Советского района ХМАО вывезли более 300 тысяч кубометров леса. Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО на официальном сайте сообщил, что в основную часть экспортируемого сырья составляли пиломатериалы из хвойных пород деревьев. «С начала 2023 года Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проконтролировало вывоз с территории Советского района ХМАО на экспорт 338,40 тыс. кубометров подкарантинной продукции (лесо- и пиломатериалы). Наибольший объем экспортируемой древесины приходится на пиломатериал — 263,14 тыс. кубометров, основные вывозимые породы древесины — сосна обыкновенная, ель обыкновенная, лиственница,» — уточнил Россельхознадзор. Пиломатериалы из ХМАО поставляют в Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизию и Афганистан. Больше трети древесины -127,28 тыс.кубометров — отправили в Китай. Ранее URA.RU писало, что бизнесмены из ХМАО пожаловались губернатору Наталье Комаровой, что им некуда продавать лес. У предпринимателей нет средств на обработку древесины, которую необходимо проводить перед экспортом.