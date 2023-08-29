29 августа 2023

Древесину из ХМАО сотнями тысяч кубометров вывозят в Китай и страны СНГ

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Эко субботник "Чисто май". поселок Теплая Гора. Пермь, пиломатериал, бревно, древесина, вырубка леса, дрова, деревообработка, кругляк
Из ХМАО на экспорт отправляют пиломатериалы из хвойных пород дерева Фото:

За восемь месяцев 2023 года из Советского района ХМАО вывезли более 300 тысяч кубометров леса. Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО на официальном сайте сообщил, что в основную часть экспортируемого сырья составляли пиломатериалы из хвойных пород деревьев.

«С начала 2023 года Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проконтролировало вывоз с территории Советского района ХМАО на экспорт 338,40 тыс. кубометров подкарантинной продукции (лесо- и пиломатериалы). Наибольший объем экспортируемой древесины приходится на пиломатериал — 263,14 тыс. кубометров, основные вывозимые породы древесины — сосна обыкновенная, ель обыкновенная, лиственница,» — уточнил Россельхознадзор.

Пиломатериалы из ХМАО поставляют в Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизию и Афганистан. Больше трети древесины -127,28 тыс.кубометров — отправили в Китай.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмены из ХМАО пожаловались губернатору Наталье Комаровой, что им некуда продавать лес. У предпринимателей нет средств на обработку древесины, которую необходимо проводить перед экспортом.

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За восемь месяцев 2023 года из Советского района ХМАО вывезли более 300 тысяч кубометров леса. Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО на официальном сайте сообщил, что в основную часть экспортируемого сырья составляли пиломатериалы из хвойных пород деревьев. «С начала 2023 года Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проконтролировало вывоз с территории Советского района ХМАО на экспорт 338,40 тыс. кубометров подкарантинной продукции (лесо- и пиломатериалы). Наибольший объем экспортируемой древесины приходится на пиломатериал — 263,14 тыс. кубометров, основные вывозимые породы древесины — сосна обыкновенная, ель обыкновенная, лиственница,» — уточнил Россельхознадзор. Пиломатериалы из ХМАО поставляют в Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизию и Афганистан. Больше трети древесины -127,28 тыс.кубометров — отправили в Китай. Ранее URA.RU писало, что бизнесмены из ХМАО пожаловались губернатору Наталье Комаровой, что им некуда продавать лес. У предпринимателей нет средств на обработку древесины, которую необходимо проводить перед экспортом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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