За восемь месяцев 2023 года из Советского района ХМАО вывезли более 300 тысяч кубометров леса. Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО на официальном сайте сообщил, что в основную часть экспортируемого сырья составляли пиломатериалы из хвойных пород деревьев.
«С начала 2023 года Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проконтролировало вывоз с территории Советского района ХМАО на экспорт 338,40 тыс. кубометров подкарантинной продукции (лесо- и пиломатериалы). Наибольший объем экспортируемой древесины приходится на пиломатериал — 263,14 тыс. кубометров, основные вывозимые породы древесины — сосна обыкновенная, ель обыкновенная, лиственница,» — уточнил Россельхознадзор.
Пиломатериалы из ХМАО поставляют в Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизию и Афганистан. Больше трети древесины -127,28 тыс.кубометров — отправили в Китай.
Ранее URA.RU писало, что бизнесмены из ХМАО пожаловались губернатору Наталье Комаровой, что им некуда продавать лес. У предпринимателей нет средств на обработку древесины, которую необходимо проводить перед экспортом.
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