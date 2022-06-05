В ХМАО бизнесмены жалуются Комаровой, что им некуда продавать лес

Из-за экспортных ограничений у предпринимателей скопились большие запасы древесины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприниматели, которые занимаются деревообработкой в Югре, пожаловались губернатору Наталье Комаровой на то, что им некуда продавать скопившиеся запасы леса. Древесину нельзя экспортировать без обработки, на которую у бизнеса нет средств. Об этом на заседании регионального оперативного штаба заявила замдиректора компании «Тайга» Ярослава Алексеева.

«Был запрещен экспорт круглого леса за рубеж. Это не было бы такой проблемой, если бы не был запрещен экспорт леса небольшого диаметра, который сложен в переработке. Раньше мы его довольно успешно экспортировали в страны ближайшего зарубежья — например, в Узбекистан. Сейчас такой экспорт запрещен, и у нас довольно большой объем [древесины] скоплен. Мы не имеем возможности быстро перестроить оборудование», — рассказала Алексеева. Трансляция заседания велась на официальной странице губернатора Югры в соцсети «ВКонтакте».

По мнению предпринимателя, решить проблему можно либо снятием экспортного ограничения, либо дополнительными льготами и расширением продажи сырья в самом ХМАО. «Нам предпочтительнее всего искать решения, которые будут обеспечивать выполнение уже действующих ограничений по продаже круглого леса за пределы Российской Федерации и решение задач по его максимальной переработке здесь в стране», — резюмировала в ответ Комарова.

Рассмотреть проблему решили на отдельной полноценной сессии — вопрос относится, в том числе, к компетенции федеральных властей. Ограничения вывоза необработанной древесины из России действуют с начала года. Так правительство РФ решило бороться с бесконтрольной вырубкой.

Ранее URA.RU рассказывало, что партию курганского леса запретили вывозить из России. В древесине обнаружили карантинного вредителя.

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