МЧС предупредило о риске ЧС из-за непогоды в Тюменской области

Сильный дождь накроет тюменцев ночью 31 августа
В Тюменской области ночью 31 августа пройдут сильные дожди, есть риск возникновения ЧС. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещения 72», созданный региональными властями.
«Внимание: на юге Тюменской области в ночные часы 31 августа местами ожидаются сильные дожди. В связи с ухудшением погодных условий увеличивается риск возникновения ЧС», — сообщили в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 30 августа ожидается штормовой ветер с порывами до 18 м/с. Также синоптики предупредили жителей о грозе.
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