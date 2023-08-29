29 августа 2023

МЧС предупредило о риске ЧС из-за непогоды в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождь. Тюмень , непогода, дождь, дождь в городе
Сильный дождь накроет тюменцев ночью 31 августа Фото:

В Тюменской области ночью 31 августа пройдут сильные дожди, есть риск возникновения ЧС. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещения 72», созданный региональными властями.

«Внимание: на юге Тюменской области в ночные часы 31 августа местами ожидаются сильные дожди. В связи с ухудшением погодных условий увеличивается риск возникновения ЧС», — сообщили в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 30 августа ожидается штормовой ветер с порывами до 18 м/с. Также синоптики предупредили жителей о грозе.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области ночью 31 августа пройдут сильные дожди, есть риск возникновения ЧС. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещения 72», созданный региональными властями. «Внимание: на юге Тюменской области в ночные часы 31 августа местами ожидаются сильные дожди. В связи с ухудшением погодных условий увеличивается риск возникновения ЧС», — сообщили в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 30 августа ожидается штормовой ветер с порывами до 18 м/с. Также синоптики предупредили жителей о грозе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...