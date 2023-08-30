Mash: дрон ВСУ над Орловской областью был впервые сбит «ночным охотником»

Беспилотники, которыми Вооруженные силы Украины пытались атаковать Орловскую область, были уничтожены вертолетом Ми-28Н «Ночной охотник» — впервые с начала спецоперации. Об этом сообщили в telegram-канале Mash.
«Дрон над Орловской областью был уничтожен вертолетом Ми-28Н — впервые за время проведения СВО», — пишет Mash. Там добавили, что вертолет подняли в воздух сразу после появления информации об атаке.
По информации канала, уничтожать БПЛА другими способами сложнее. Поскольку ПВО могут обнаружить их и выпустить ракеты только в зоне прямой видимости, а истребители слишком быстры и могут потерпеть крушение.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что при отражении атаки украинских беспилотников средствами ПВО над территорией региона были сбиты два БПЛА. Он добавил, что информации о повреждениях и пострадавших нет, передает RT.
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