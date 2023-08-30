Mash: дрон ВСУ над Орловской областью был впервые сбит «ночным охотником»

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, вертолет, авиашоу, авиация, самолет, боевой, ми-28уб
Вертолет Ми-28Н уничтожил беспилотники ВСУ впервые за время проведения СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники, которыми Вооруженные силы Украины пытались атаковать Орловскую область, были уничтожены вертолетом Ми-28Н «Ночной охотник» — впервые с начала спецоперации. Об этом сообщили в telegram-канале Mash.

«Дрон над Орловской областью был уничтожен вертолетом Ми-28Н — впервые за время проведения СВО», — пишет Mash. Там добавили, что вертолет подняли в воздух сразу после появления информации об атаке.

По информации канала, уничтожать БПЛА другими способами сложнее. Поскольку ПВО могут обнаружить их и выпустить ракеты только в зоне прямой видимости, а истребители слишком быстры и могут потерпеть крушение.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что при отражении атаки украинских беспилотников средствами ПВО над территорией региона были сбиты два БПЛА. Он добавил, что информации о повреждениях и пострадавших нет, передает RT.

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Беспилотники, которыми Вооруженные силы Украины пытались атаковать Орловскую область, были уничтожены вертолетом Ми-28Н «Ночной охотник» — впервые с начала спецоперации. Об этом сообщили в telegram-канале Mash. «Дрон над Орловской областью был уничтожен вертолетом Ми-28Н — впервые за время проведения СВО», — пишет Mash. Там добавили, что вертолет подняли в воздух сразу после появления информации об атаке. По информации канала, уничтожать БПЛА другими способами сложнее. Поскольку ПВО могут обнаружить их и выпустить ракеты только в зоне прямой видимости, а истребители слишком быстры и могут потерпеть крушение. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что при отражении атаки украинских беспилотников средствами ПВО над территорией региона были сбиты два БПЛА. Он добавил, что информации о повреждениях и пострадавших нет, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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