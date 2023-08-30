Супруг участницы аварии уверен, что она не виновна Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Муж таксистки Светланы, которая попала в аварию возле Михайловского кладбища в Екатеринбурге 29 августа, ищет очевидцев. Вадим уверен, что его супруга невиновна и хочет доказать это. Он просит водителей, на чьи видеорегистраторы попал момент аварии, предоставить запись. Об этом Вадим рассказал URA.RU.

«Как назло, камеры на перекрестке Блюхера — Уральская не работали, поэтому я ищу автомобилистов, которые ехали мимо в районе 10:00 часов и на чьи видеорегистраторы попал момент аварии. Сейчас виноватой пытаются сделать мою жену, хотя я уверен в ней. Она говорит, что просто стояла на перекрестке при повороте, а иномарка на большой скорости въехала в нее. Хочется докопаться до истины», — поделился Вадим.

URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что на данный момент идет дознание, которое может продлиться до полугода. Все процессуальные действия инспекторы выполнили, оба водителя прошли тест на алкогольное и наркотическое опьянение. Также в Госавтоинспекции призвали водителей перечитать правила проезда перекрестков и быть внимательными при маневрировании и поворотах. «Будьте предельно внимательны и ваша жизнь всегда будет в безопасности», — добавили в ГИБДД.

Авария произошла днем 29 августа. Opel Astra врезался в автомобиль такси на перекрестке улиц Блюхера—Уральская. Машина такси ехала поворачивала с Гагарина (которая после перекрестка с Блюхера переходит в Уральскую) налево. Водитель иномарки ехал по Уральской прямо и на пересечении с Блюхера столкнулся с машиной такси. Если вы стали очевидцем аварии или у вас есть записи с видеорегистратора, вы можете написать в мессенджеры URA.RU на номер +7 (992) 008-03-12 URA.RU.

По словам владелицы машины такси, она стояла на перекрестке, когда в нее въехал Opel Фото: читатель URA.RU

Светлана уверяет, что во всем виноват водитель Opel Фото: читатель URA.RU