Курганский губернатор объявил о денежных выплатах для семей с детьми

30 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Курганские власти определили, какие семьи с детьми получат выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские семьи с детьми-инвалидами, пострадавшие во время пожаров, а также с детьми, чьи отцы погибли во время СВО, получат материальную помощь от правительства региона. Об этом глава региона Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале. «Приняли решение оказать единовременную финансовую помощь семьям погорельцев, в которых есть дети-инвалиды. <…> оказать разовую поддержку на сборы в школу ребятишкам из семей погибших участников СВО» — информировал губернатор своих подписчиков. Размер помощи таким семьям будет разный. Курганцы, имеющие детей-инвалидов и пострадавшие при пожарах, получат по 300 тысяч рублей. Тем семьям с детьми, чьи отцы погибли в ходе военных действий, выделят по 10 тысяч на сборы к школе. Также выплаты получат дошкольники из семей, чьи отцы погибли на СВО. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура области откроет горячую линию. На нее можно подать жалобы и обращения по вопросам оказания помощи курганским ученикам.

Курганские семьи с детьми-инвалидами, пострадавшие во время пожаров, а также с детьми, чьи отцы погибли во время СВО, получат материальную помощь от правительства региона. Об этом глава региона Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале. «Приняли решение оказать единовременную финансовую помощь семьям погорельцев, в которых есть дети-инвалиды. <…> оказать разовую поддержку на сборы в школу ребятишкам из семей погибших участников СВО» — информировал губернатор своих подписчиков. Размер помощи таким семьям будет разный. Курганцы, имеющие детей-инвалидов и пострадавшие при пожарах, получат по 300 тысяч рублей. Тем семьям с детьми, чьи отцы погибли в ходе военных действий, выделят по 10 тысяч на сборы к школе. Также выплаты получат дошкольники из семей, чьи отцы погибли на СВО. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура области откроет горячую линию. На нее можно подать жалобы и обращения по вопросам оказания помощи курганским ученикам.