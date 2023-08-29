29 августа 2023

Курганский губернатор объявил о денежных выплатах для семей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, школьники, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября
Курганские власти определили, какие семьи с детьми получат выплаты Фото:

Курганские семьи с детьми-инвалидами, пострадавшие во время пожаров, а также с детьми, чьи отцы погибли во время СВО, получат материальную помощь от правительства региона. Об этом глава региона Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале.

«Приняли решение оказать единовременную финансовую помощь семьям погорельцев, в которых есть дети-инвалиды. <…> оказать разовую поддержку на сборы в школу ребятишкам из семей погибших участников СВО» — информировал губернатор своих подписчиков. Размер помощи таким семьям будет разный.

Курганцы, имеющие детей-инвалидов и пострадавшие при пожарах, получат по 300 тысяч рублей. Тем семьям с детьми, чьи отцы погибли в ходе военных действий, выделят по 10 тысяч на сборы к школе. Также выплаты получат дошкольники из семей, чьи отцы погибли на СВО.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура области откроет горячую линию. На нее можно подать жалобы и обращения по вопросам оказания помощи курганским ученикам.

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Курганские семьи с детьми-инвалидами, пострадавшие во время пожаров, а также с детьми, чьи отцы погибли во время СВО, получат материальную помощь от правительства региона. Об этом глава региона Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале. «Приняли решение оказать единовременную финансовую помощь семьям погорельцев, в которых есть дети-инвалиды. <…> оказать разовую поддержку на сборы в школу ребятишкам из семей погибших участников СВО» — информировал губернатор своих подписчиков. Размер помощи таким семьям будет разный. Курганцы, имеющие детей-инвалидов и пострадавшие при пожарах, получат по 300 тысяч рублей. Тем семьям с детьми, чьи отцы погибли в ходе военных действий, выделят по 10 тысяч на сборы к школе. Также выплаты получат дошкольники из семей, чьи отцы погибли на СВО. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура области откроет горячую линию. На нее можно подать жалобы и обращения по вопросам оказания помощи курганским ученикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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