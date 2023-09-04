04 сентября 2023

Курганский боец с фронта рассказал, какие дроны НАТО представляют угрозу

Боец «Шор» из Кургана: сложнее всего захватить польские и британские дроны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, stock, бла, дрон
ВСУ используют польские и британские БПЛА, потому что их нельзя уничтожить антидроновыми ружьями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик с позывным «Шор» рассказал, что натовские беспилотники польского и британского производства опасны тем, что их невозможно сбить с помощью антидронового оружия. Об этом военнослужащий ВС РФ сообщил корреспонденту URA.RU.

«Особую опасность предоставляют польские и британские беспилотники. Они не бьются антидроновым ружьем. Их можно захватить только стационарной системой РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. URA. RU), но ее на поле боя не унести. Мы охотимся на эти дроны, нам нужны образцы для понимания, на каких частотах они работают», — рассказал командир спецвзвода казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Дон». Также по словам бойца, ВСУ активно используют сельскохозяйственные дроны для обстрелов казачьих лагерей.

Ранее курганский разведчик рассказал, как украинские ДРГ используют гражданских. По словам бойца с позывным «Шор», солдаты ВСУ угрозами заставляют мирное население шпионить за российской армией. Военный ВС РФ отметил, что они считают личный состав, технику и передают эту информацию украинским диверсантам.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский разведчик с позывным «Шор» рассказал, что натовские беспилотники польского и британского производства опасны тем, что их невозможно сбить с помощью антидронового оружия. Об этом военнослужащий ВС РФ сообщил корреспонденту URA.RU. «Особую опасность предоставляют польские и британские беспилотники. Они не бьются антидроновым ружьем. Их можно захватить только стационарной системой РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. URA. RU), но ее на поле боя не унести. Мы охотимся на эти дроны, нам нужны образцы для понимания, на каких частотах они работают», — рассказал командир спецвзвода казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Дон». Также по словам бойца, ВСУ активно используют сельскохозяйственные дроны для обстрелов казачьих лагерей. Ранее курганский разведчик рассказал, как украинские ДРГ используют гражданских. По словам бойца с позывным «Шор», солдаты ВСУ угрозами заставляют мирное население шпионить за российской армией. Военный ВС РФ отметил, что они считают личный состав, технику и передают эту информацию украинским диверсантам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...