Курганский боец из зоны СВО рассказал, как украинские диверсанты используют гражданских

Курганский военный «Шор»: ВСУ угрозами заставляют гражданских шпионить за ВС РФ

Боец из Кургана сообщил, как украинские ДРГ используют гражданское население в своих целях Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий с позывным «Шор» рассказал, что диверсанты ВСУ угрозами заставляют гражданских шпионить за количеством солдат, техники и перемещением ВС РФ в районе Кинбурнской косы. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU.

«Гражданские содействуют ВСУ, помогают шпионить за нашими военными. Считают технику, личный состав, все передвижения наших сил. Многих угрозами заставляют этим заниматься, ведь на другой стороне Днепра есть их родственники», — рассказал командир спецвзвода казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Дон». При этом он отметил, что находятся и те, кто добровольно занимается шпионажем против российской армии.

По словам курганца, ВСУ находится в более выгодном положении, поскольку ВС РФ у них в тылу. Однако это преимущество не помогает им, Украина продолжает нести серьезные потери от российской артиллерии. Сейчас «Шор» вместе с другими бойцами бригады «Дон» занимается укреплением позиций в районе Кинбурнской косы. Главная задача — предотвращение прорыва высадки десанта ВСУ.

Ранее URA.RU писало, что на западе Крыма украинские диверсанты устроили стрельбу по туристам. По данным Shot, предположительно они стреляли из РПГ. Позже спецслужбы РФ уничтожили четыре лодки ВСУ. Всего было ликвидировано порядка 20 диверсантов, вооруженных американскими винтовками и пулеметами.