29 августа 2023

В Салехарде тепло в дома поступит раньше запланированного срока. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, тепло в доме, батареи
В Салехарде отопление начнут подключать раньше запланированного срока Фото:

Власти Салехарда (ЯНАО) приняли решение не дожидаться 1 сентября и начать подключать отопление уже с 30 августа. Об этом сообщил глава администрации окружной столицы Алексей Титовский.

«По итогам выездного совещания решили включить отопление, не дожидаясь 1 сентября. Сегодня [30 августа] в Салехарде начинаем отопительный сезон», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский.

Все запланированные работы в городе завершены на сто процентов. Подготовлено к зимнему сезону 160 километров сетей теплоснабжения, 221 километр — водоснабжения, 74 километра — водоотведения, 39 котельных. К коммуникациям подключены детские сады «Мамонтенок», «Умка» и новая школа. Заменено оборудование в котельной № 21, что позволит обеспечить теплом улицу Броднева, несмотря на пиковые нагрузки.

Ранее URA.RU рассказало, что власти Салехарда планировали начать отопительный сезон 1 сентября. Тепло поступит в 16 512 квартир, 897 частных жилых домов, 1 178 организаций и учреждений.

Алексей Титовский принял решение начать отопительный сезон раньше запланированного
Алексей Титовский принял решение начать отопительный сезон раньше запланированного
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Власти Салехарда (ЯНАО) приняли решение не дожидаться 1 сентября и начать подключать отопление уже с 30 августа. Об этом сообщил глава администрации окружной столицы Алексей Титовский. «По итогам выездного совещания решили включить отопление, не дожидаясь 1 сентября. Сегодня [30 августа] в Салехарде начинаем отопительный сезон», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Все запланированные работы в городе завершены на сто процентов. Подготовлено к зимнему сезону 160 километров сетей теплоснабжения, 221 километр — водоснабжения, 74 километра — водоотведения, 39 котельных. К коммуникациям подключены детские сады «Мамонтенок», «Умка» и новая школа. Заменено оборудование в котельной № 21, что позволит обеспечить теплом улицу Броднева, несмотря на пиковые нагрузки. Ранее URA.RU рассказало, что власти Салехарда планировали начать отопительный сезон 1 сентября. Тепло поступит в 16 512 квартир, 897 частных жилых домов, 1 178 организаций и учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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