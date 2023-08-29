Суд конфисковал сотни тысяч рублей у курганцев, незаконно получивших биткоины

30 августа 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Курганцы легализовали биткоины, полученные за продажу наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Курганской области добилась конфискации денежных средств, полученных за незаконную легализацию. Курганцы продавали наркотики за биткоины, после чего переводили средства в рубли. Суд постановил изъять более 800 тысяч в пользу государства, рассказали в областной прокуратуре. «Сотрудниками УМВД по Курганской области установлены лица, осуществлявшие торговлю наркотиками в значительных объемах и получавшие за это вознаграждение в виртуальной валюте „биткоин“ <…> они переводились в конечном итоге в безналичные российские рубли, обналичивалиcь денежные средства через банкоматы», — сообщили в прокуратуре. По ходатайству ведомства суд конфисковал у фигурантов дела полученные средства в размере 822 тысяч рублей. Преступников, торговавших запрещенными средствами за биткоины, вычислили сотрудники УМВД по Курганской области. Деньги переводились в рубли через ряд банковских операций. Поскольку деньги были получены незаконным путем, то суд удовлетворил ходатайство и изъял средства в пользу государства. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ситникова обратилась к родителям школьников. Она предупредила о возросшем числе преступлений по распространению наркотиков, совершаемых школьниками.

Прокуратура Курганской области добилась конфискации денежных средств, полученных за незаконную легализацию. Курганцы продавали наркотики за биткоины, после чего переводили средства в рубли. Суд постановил изъять более 800 тысяч в пользу государства, рассказали в областной прокуратуре. «Сотрудниками УМВД по Курганской области установлены лица, осуществлявшие торговлю наркотиками в значительных объемах и получавшие за это вознаграждение в виртуальной валюте „биткоин“ <…> они переводились в конечном итоге в безналичные российские рубли, обналичивалиcь денежные средства через банкоматы», — сообщили в прокуратуре. По ходатайству ведомства суд конфисковал у фигурантов дела полученные средства в размере 822 тысяч рублей. Преступников, торговавших запрещенными средствами за биткоины, вычислили сотрудники УМВД по Курганской области. Деньги переводились в рубли через ряд банковских операций. Поскольку деньги были получены незаконным путем, то суд удовлетворил ходатайство и изъял средства в пользу государства. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ситникова обратилась к родителям школьников. Она предупредила о возросшем числе преступлений по распространению наркотиков, совершаемых школьниками.