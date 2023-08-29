29 августа 2023

Суд конфисковал сотни тысяч рублей у курганцев, незаконно получивших биткоины

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы легализовали биткоины, полученные за продажу наркотиков Фото:

Прокуратура Курганской области добилась конфискации денежных средств, полученных за незаконную легализацию. Курганцы продавали наркотики за биткоины, после чего переводили средства в рубли. Суд постановил изъять более 800 тысяч в пользу государства, рассказали в областной прокуратуре.

«Сотрудниками УМВД по Курганской области установлены лица, осуществлявшие торговлю наркотиками в значительных объемах и получавшие за это вознаграждение в виртуальной валюте „биткоин“ <…> они переводились в конечном итоге в безналичные российские рубли, обналичивалиcь денежные средства через банкоматы», — сообщили в прокуратуре. По ходатайству ведомства суд конфисковал у фигурантов дела полученные средства в размере 822 тысяч рублей.

Преступников, торговавших запрещенными средствами за биткоины, вычислили сотрудники УМВД по Курганской области. Деньги переводились в рубли через ряд банковских операций. Поскольку деньги были получены незаконным путем, то суд удовлетворил ходатайство и изъял средства в пользу государства.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ситникова обратилась к родителям школьников. Она предупредила о возросшем числе преступлений по распространению наркотиков, совершаемых школьниками.

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Прокуратура Курганской области добилась конфискации денежных средств, полученных за незаконную легализацию. Курганцы продавали наркотики за биткоины, после чего переводили средства в рубли. Суд постановил изъять более 800 тысяч в пользу государства, рассказали в областной прокуратуре. «Сотрудниками УМВД по Курганской области установлены лица, осуществлявшие торговлю наркотиками в значительных объемах и получавшие за это вознаграждение в виртуальной валюте „биткоин“ <…> они переводились в конечном итоге в безналичные российские рубли, обналичивалиcь денежные средства через банкоматы», — сообщили в прокуратуре. По ходатайству ведомства суд конфисковал у фигурантов дела полученные средства в размере 822 тысяч рублей. Преступников, торговавших запрещенными средствами за биткоины, вычислили сотрудники УМВД по Курганской области. Деньги переводились в рубли через ряд банковских операций. Поскольку деньги были получены незаконным путем, то суд удовлетворил ходатайство и изъял средства в пользу государства. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ситникова обратилась к родителям школьников. Она предупредила о возросшем числе преступлений по распространению наркотиков, совершаемых школьниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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