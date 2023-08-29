29 августа 2023

Самолеты авиакомпании из ХМАО вошли в санкционный список США

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, ан 24
Самолеты Utair попали под санкции Фото:
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Самолеты авиакомпании Utair, которая зарегистрирована в ХМАО, вошли в санкционный список США. Обновленный список опубликовало Бюро промышленности и безопасности минторга США.

«Бюро промышленности и безопасности минторга США добавило в обновленный подсанкционный список самолеты российских магистральных авиакомпаний, в том числе — авиакомпании Utair. Всего в ограничительном перечне минторга США теперь числятся 297 самолетов, в предыдущем варианте от марта 2023 года насчитывалось 176 воздушных судов», — указано в публикации «Известий».

Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать, как повлияют новые санкции на деятельность компании. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что S7 Airlines перестала совершать полеты из Нижневартовска в Москву из-за санкций. Об этом сообщила администрация Нижневартовского аэропорта.

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Самолеты авиакомпании Utair, которая зарегистрирована в ХМАО, вошли в санкционный список США. Обновленный список опубликовало Бюро промышленности и безопасности минторга США. «Бюро промышленности и безопасности минторга США добавило в обновленный подсанкционный список самолеты российских магистральных авиакомпаний, в том числе — авиакомпании Utair. Всего в ограничительном перечне минторга США теперь числятся 297 самолетов, в предыдущем варианте от марта 2023 года насчитывалось 176 воздушных судов», — указано в публикации «Известий». Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать, как повлияют новые санкции на деятельность компании. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что S7 Airlines перестала совершать полеты из Нижневартовска в Москву из-за санкций. Об этом сообщила администрация Нижневартовского аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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