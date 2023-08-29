Самолеты авиакомпании из ХМАО вошли в санкционный список США

30 августа 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Самолеты Utair попали под санкции Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Самолеты авиакомпании Utair, которая зарегистрирована в ХМАО, вошли в санкционный список США. Обновленный список опубликовало Бюро промышленности и безопасности минторга США. «Бюро промышленности и безопасности минторга США добавило в обновленный подсанкционный список самолеты российских магистральных авиакомпаний, в том числе — авиакомпании Utair. Всего в ограничительном перечне минторга США теперь числятся 297 самолетов, в предыдущем варианте от марта 2023 года насчитывалось 176 воздушных судов», — указано в публикации «Известий». Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать, как повлияют новые санкции на деятельность компании. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что S7 Airlines перестала совершать полеты из Нижневартовска в Москву из-за санкций. Об этом сообщила администрация Нижневартовского аэропорта.

Самолеты авиакомпании Utair, которая зарегистрирована в ХМАО, вошли в санкционный список США. Обновленный список опубликовало Бюро промышленности и безопасности минторга США. «Бюро промышленности и безопасности минторга США добавило в обновленный подсанкционный список самолеты российских магистральных авиакомпаний, в том числе — авиакомпании Utair. Всего в ограничительном перечне минторга США теперь числятся 297 самолетов, в предыдущем варианте от марта 2023 года насчитывалось 176 воздушных судов», — указано в публикации «Известий». Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать, как повлияют новые санкции на деятельность компании. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что S7 Airlines перестала совершать полеты из Нижневартовска в Москву из-за санкций. Об этом сообщила администрация Нижневартовского аэропорта.