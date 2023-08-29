Самолеты авиакомпании из ХМАО вошли в санкционный список США

Самолеты авиакомпании Utair, которая зарегистрирована в ХМАО, вошли в санкционный список США. Обновленный список опубликовало Бюро промышленности и безопасности минторга США.
«Бюро промышленности и безопасности минторга США добавило в обновленный подсанкционный список самолеты российских магистральных авиакомпаний, в том числе — авиакомпании Utair. Всего в ограничительном перечне минторга США теперь числятся 297 самолетов, в предыдущем варианте от марта 2023 года насчитывалось 176 воздушных судов», — указано в публикации «Известий».
Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать, как повлияют новые санкции на деятельность компании. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что S7 Airlines перестала совершать полеты из Нижневартовска в Москву из-за санкций. Об этом сообщила администрация Нижневартовского аэропорта.
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