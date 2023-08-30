Почему Россия не привлекла другие страны к расследованию крушения самолета Пригожина

Эксперт ГД Гусаров объяснил секретностью отказ привлекать страны к расследованию гибели Пригожина

31 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Не нужно привлекать к расследованию другие страны при возможном теракте в случае самолета Пригожина, сказал Роман Гусаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Россия по правилам расследования авиационных происшествий не обязана привлекать иностранных специалистов. Случай с крушением самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не является исключением, поскольку следствие не исключило версию с терактом. Об этом URA.RU заявил эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «По правилам расследования авиационных происшествий и катастроф, в чьей юрисдикции произошло событие, значит, та страна и расследует. Так заведено во всем мире, независимо от того, был ли это иностранный самолет, или иностранная компания, и иностранный производитель. Мы действуем строго в рамках правил и собственных полномочий. Мы можем привлечь как производителя самолета, можем и нет», — сказал Роман Гусаров. По его словам, так как крушение самолета Пригожина может являться терактом, то привлечение иностранных специалистов быть не должно. «Есть страны, у которых нет собственных структур, занимающихся расследованием. Они делегируют эти полномочия другим. А в нашей стране все есть. Никакого международного расследования не предполагается даже. Если там найдут среды взрывчатки, значит это теракт. Зачем тогда привлекать к расследованию теракта производителя самолетов?» — объяснил эксперт. Он подчеркнул, что России отказывали в доступе в случае с Малайзийским боингом. «Мы требовали, чтобы нас допустили к расследованию крушения самолета MH17, который был сбит. Этого не сделали, потому что имели право. Самолет был иностранной авиакомпании, потому что это все произошло на территории Украины. При том, что нас обвиняли, а мы просили хотя бы с материалами-то ознакомиться», — добавил собеседник URA.RU. «Суперджет», в котором летел Пригожин, был произведен в Бразилии. Россия уведомила их, что отказывается от участия других стран в расследовании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этим будет заниматься только Россия. При этом он допустил, что крушение могло быть результатом преднамеренного злодеяния. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия по правилам расследования авиационных происшествий не обязана привлекать иностранных специалистов. Случай с крушением самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не является исключением, поскольку следствие не исключило версию с терактом. Об этом URA.RU заявил эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «По правилам расследования авиационных происшествий и катастроф, в чьей юрисдикции произошло событие, значит, та страна и расследует. Так заведено во всем мире, независимо от того, был ли это иностранный самолет, или иностранная компания, и иностранный производитель. Мы действуем строго в рамках правил и собственных полномочий. Мы можем привлечь как производителя самолета, можем и нет», — сказал Роман Гусаров. По его словам, так как крушение самолета Пригожина может являться терактом, то привлечение иностранных специалистов быть не должно. «Есть страны, у которых нет собственных структур, занимающихся расследованием. Они делегируют эти полномочия другим. А в нашей стране все есть. Никакого международного расследования не предполагается даже. Если там найдут среды взрывчатки, значит это теракт. Зачем тогда привлекать к расследованию теракта производителя самолетов?» — объяснил эксперт. Он подчеркнул, что России отказывали в доступе в случае с Малайзийским боингом. «Мы требовали, чтобы нас допустили к расследованию крушения самолета MH17, который был сбит. Этого не сделали, потому что имели право. Самолет был иностранной авиакомпании, потому что это все произошло на территории Украины. При том, что нас обвиняли, а мы просили хотя бы с материалами-то ознакомиться», — добавил собеседник URA.RU. «Суперджет», в котором летел Пригожин, был произведен в Бразилии. Россия уведомила их, что отказывается от участия других стран в расследовании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этим будет заниматься только Россия. При этом он допустил, что крушение могло быть результатом преднамеренного злодеяния.