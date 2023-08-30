Песков допустил преднамеренное злодеяние против Пригожина

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что расследование крушения самолета Евгения Пригожина продолжается Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Крушение самолета, в котором находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, могло быть преднамеренным злодеянием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Нет выводов расследования. Существуют разные версии, в том числе, вы знаете о чем идет речь, — о преднамеренном злодеянии и так далее. Давайте дождемся результатов расследования», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

Евгений Пригожин погиб 23 августа в результате падения Embraer ЕВМ-135BJ, в котором он летел. 29 августа глава военной компании был захоронен на кладбище в Санкт-Петербурге. По словам Пескова, расследованием смерти Пригожина будет заниматься только Россия.

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Крушение самолета, в котором находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, могло быть преднамеренным злодеянием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет выводов расследования. Существуют разные версии, в том числе, вы знаете о чем идет речь, — о преднамеренном злодеянии и так далее. Давайте дождемся результатов расследования», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Евгений Пригожин погиб 23 августа в результате падения Embraer ЕВМ-135BJ, в котором он летел. 29 августа глава военной компании был захоронен на кладбище в Санкт-Петербурге. По словам Пескова, расследованием смерти Пригожина будет заниматься только Россия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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