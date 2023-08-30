Песков допустил преднамеренное злодеяние против Пригожина

Крушение самолета, в котором находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, могло быть преднамеренным злодеянием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Нет выводов расследования. Существуют разные версии, в том числе, вы знаете о чем идет речь, — о преднамеренном злодеянии и так далее. Давайте дождемся результатов расследования», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
Евгений Пригожин погиб 23 августа в результате падения Embraer ЕВМ-135BJ, в котором он летел. 29 августа глава военной компании был захоронен на кладбище в Санкт-Петербурге. По словам Пескова, расследованием смерти Пригожина будет заниматься только Россия.
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