Представителя «Уральских авиалиний» отстранили от работы из-за жалоб пассажиров

Представитель «Уральских авиалиний» Ильдар Латыпов в московском аэропорту «Домодедово» отстранен от работы. Его проверят на злоупотребление должностными полномочиями.
Причина, по которой Латыпова отстранили от работы, — издевательства над пассажирами, сообщает telegram-канал Mash. Ранее пассажиры массово пожаловались на него, так как молодой человек отказывался пускать на рейс тех, у кого был перевес, и кто общался с ним в «плохом тоне». При этом в пресс-службе «Уральских авиалиний» отмечали, что в случае с перевесом Латыпов действовал на основании норм законодательства.
URA.RU обратилось в авиакомпанию с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об отстранении сотрудника в «Домодедово» от должности, но там отметили, что не располагают информацией. «Он [Латыпов] сотрудник подрядной организации, осуществляющей представительские функции в интересах «Уральских авиалиний», — пояснили представители перевозчика.
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