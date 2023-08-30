Представителя «Уральских авиалиний» отстранили от работы из-за жалоб пассажиров

30 августа 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Пассажиры «Уральских авиалиний», вылетавшие из «Домодедово», массово пожаловались на одного из сотрудников Фото: Московец Илья © URA.RU Представитель «Уральских авиалиний» Ильдар Латыпов в московском аэропорту «Домодедово» отстранен от работы. Его проверят на злоупотребление должностными полномочиями. Причина, по которой Латыпова отстранили от работы, — издевательства над пассажирами, сообщает telegram-канал Mash. Ранее пассажиры массово пожаловались на него, так как молодой человек отказывался пускать на рейс тех, у кого был перевес, и кто общался с ним в «плохом тоне». При этом в пресс-службе «Уральских авиалиний» отмечали, что в случае с перевесом Латыпов действовал на основании норм законодательства. URA.RU обратилось в авиакомпанию с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об отстранении сотрудника в «Домодедово» от должности, но там отметили, что не располагают информацией. «Он [Латыпов] сотрудник подрядной организации, осуществляющей представительские функции в интересах «Уральских авиалиний», — пояснили представители перевозчика.

Представитель «Уральских авиалиний» Ильдар Латыпов в московском аэропорту «Домодедово» отстранен от работы. Его проверят на злоупотребление должностными полномочиями. Причина, по которой Латыпова отстранили от работы, — издевательства над пассажирами, сообщает telegram-канал Mash. Ранее пассажиры массово пожаловались на него, так как молодой человек отказывался пускать на рейс тех, у кого был перевес, и кто общался с ним в «плохом тоне». При этом в пресс-службе «Уральских авиалиний» отмечали, что в случае с перевесом Латыпов действовал на основании норм законодательства. URA.RU обратилось в авиакомпанию с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об отстранении сотрудника в «Домодедово» от должности, но там отметили, что не располагают информацией. «Он [Латыпов] сотрудник подрядной организации, осуществляющей представительские функции в интересах «Уральских авиалиний», — пояснили представители перевозчика.