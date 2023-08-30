Росстат заявил о резком росте зарплат в России

Росстат: зарплата россиян в июне повысилась на 14,1%
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Среднемесячная начисленная зарплата россиян в июне составила 76 604 рубля Фото:

В России зафиксирован резкий рост зарплат. Российские граждане заработали в июне на 14,1% больше по сравнению с аналогичным отрезком в прошлом году. Об этом стало известно из доклада Росстата.

«Зарплата россиян повысилась на 14,1% больше по сравнению с июнем прошлого года», — говорится в докладе. Там добавили, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2023 года составила 76 604 рубля. В июне прошлого года средняя начисленная зарплата составляла 66 572 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за первое полугодие 2023 года реальные доходы россиян выросли на 4,7%. Он также отметил, что рост зарплат является важным показателем эффективной работы руководителей регионов.

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В России зафиксирован резкий рост зарплат. Российские граждане заработали в июне на 14,1% больше по сравнению с аналогичным отрезком в прошлом году. Об этом стало известно из доклада Росстата. «Зарплата россиян повысилась на 14,1% больше по сравнению с июнем прошлого года», — говорится в докладе. Там добавили, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2023 года составила 76 604 рубля. В июне прошлого года средняя начисленная зарплата составляла 66 572 рубля. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за первое полугодие 2023 года реальные доходы россиян выросли на 4,7%. Он также отметил, что рост зарплат является важным показателем эффективной работы руководителей регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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