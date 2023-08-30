Росстат заявил о резком росте зарплат в России

В России зафиксирован резкий рост зарплат. Российские граждане заработали в июне на 14,1% больше по сравнению с аналогичным отрезком в прошлом году. Об этом стало известно из доклада Росстата.
«Зарплата россиян повысилась на 14,1% больше по сравнению с июнем прошлого года», — говорится в докладе. Там добавили, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2023 года составила 76 604 рубля. В июне прошлого года средняя начисленная зарплата составляла 66 572 рубля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за первое полугодие 2023 года реальные доходы россиян выросли на 4,7%. Он также отметил, что рост зарплат является важным показателем эффективной работы руководителей регионов.
В России зафиксирован резкий рост зарплат. Российские граждане заработали в июне на 14,1% больше по сравнению с аналогичным отрезком в прошлом году. Об этом стало известно из доклада Росстата. «Зарплата россиян повысилась на 14,1% больше по сравнению с июнем прошлого года», — говорится в докладе. Там добавили, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2023 года составила 76 604 рубля. В июне прошлого года средняя начисленная зарплата составляла 66 572 рубля. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за первое полугодие 2023 года реальные доходы россиян выросли на 4,7%. Он также отметил, что рост зарплат является важным показателем эффективной работы руководителей регионов.