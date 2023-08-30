Как сэкономить на отпуске в бархатный сезон

Гендиректор турфирмы заявила о снижении цен на путевки осенью

31 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Для отдыха без детей лучше выбирать Египет, а не Турцию, сказала Ольга Патока Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На осенних и зимних турах можно значительно сэкономить, пользуясь услугами раннего бронирования. Хотя в это время года цены на размещение и авиабилеты и так падают из-за снижения турпотока. Об этом URA.RU сказал директор Туроператора «Авантур» Ольга Патока. «Осенний отдых можно сделать более бюджетным. Как правило, уже нет такого большого количества туристов, и отели цены снижают. А если бронировать отпуск осенью или даже зимой сейчас, то можно воспользоваться еще и выгодными условиями раннего бронирования. В зависимости от туроператора, предоплата за тур может составлять от 2 999 рублей. На стоимость тура еще может влиять и цена авиабилетов. К примеру, недавно подбирали тур в Стамбул для семейной пары. Стандартный тур включает перелет Аэрофлотом, но лететь долго — почти шесть часов. Можно быстрее на Турецких авиалиниях, но тогда только сам перелет будет дороже, чем стоимость тура с перелетом на Аэрофлоте вместе с проживанием», — сказала Ольга Патока. В качестве вариантов для осеннего отпуска она предложила Турцию, Египед, ОАЭ. «Если едет семья с детьми и хотят пляжный отдых, то я бы рассматривала ту же Турцию. Осенью там комфортная погода, много хороших семейных отелей по более доступной цене и много прямых рейсов из разных городов России. Если дети постарше или семья без детей, то можно рассматривать Египет. Там теплее, чем в Турции, прекрасное Красное море с рыбками и рифами, можно замечательно поплавать с масками. Съездить на экскурсии. Тем, кто любит сочетать пляжный отдых и городской вайб, конечно, рекомендую Эмираты. Осенью там нет такого пекла, как летом. Море теплое и очень много парков развлечений, аквапарков, торговых центров и небоскребы», — отметила собеседница агентства. Также турагент Ирина Мкртчан рассказала, какие направления для отдыха сейчас доступны. Подробнее об этом и стоимости перелетов по России читайте в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На осенних и зимних турах можно значительно сэкономить, пользуясь услугами раннего бронирования. Хотя в это время года цены на размещение и авиабилеты и так падают из-за снижения турпотока. Об этом URA.RU сказал директор Туроператора «Авантур» Ольга Патока. «Осенний отдых можно сделать более бюджетным. Как правило, уже нет такого большого количества туристов, и отели цены снижают. А если бронировать отпуск осенью или даже зимой сейчас, то можно воспользоваться еще и выгодными условиями раннего бронирования. В зависимости от туроператора, предоплата за тур может составлять от 2 999 рублей. На стоимость тура еще может влиять и цена авиабилетов. К примеру, недавно подбирали тур в Стамбул для семейной пары. Стандартный тур включает перелет Аэрофлотом, но лететь долго — почти шесть часов. Можно быстрее на Турецких авиалиниях, но тогда только сам перелет будет дороже, чем стоимость тура с перелетом на Аэрофлоте вместе с проживанием», — сказала Ольга Патока. В качестве вариантов для осеннего отпуска она предложила Турцию, Египед, ОАЭ. «Если едет семья с детьми и хотят пляжный отдых, то я бы рассматривала ту же Турцию. Осенью там комфортная погода, много хороших семейных отелей по более доступной цене и много прямых рейсов из разных городов России. Если дети постарше или семья без детей, то можно рассматривать Египет. Там теплее, чем в Турции, прекрасное Красное море с рыбками и рифами, можно замечательно поплавать с масками. Съездить на экскурсии. Тем, кто любит сочетать пляжный отдых и городской вайб, конечно, рекомендую Эмираты. Осенью там нет такого пекла, как летом. Море теплое и очень много парков развлечений, аквапарков, торговых центров и небоскребы», — отметила собеседница агентства. Также турагент Ирина Мкртчан рассказала, какие направления для отдыха сейчас доступны. Подробнее об этом и стоимости перелетов по России читайте в материале URA.RU.