Где провести отпуск осенью

Эксперты из сферы туризма назвали выгодные направления для отдыха

31 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В конце сентября стартуют прямые перелеты на Бали Фото: Размик Закарян © URA.RU Летний сезон отпусков подходит к концу. В преддверии бархатного сезона URA.RU поговорило с экспертами из сферы туризма и выяснило, где можно отдохнуть выгодно, интересно и добраться без лишних пересадок. Туроператоры и агенты поделились, какие направления подходят для отпуска с детьми и без. Почему осенью выгодно отдыхать Осенью стартует сезон скидок. Генеральный директор Туроператора «Авантур» Ольга Патока также призвала готовиться к зимним отпускам, пока есть выгодные предложения. «Осенний отдых можно сделать более бюджетным. Как правило, уже нет такого большого количества туристов, и отели цены снижают. А если бронировать отпуск осенью или даже зимой сейчас, то можно воспользоваться еще и выгодными условиями раннего бронирования. В зависимости от туроператора предоплата за тур может составлять от 2 999 рублей», — сказала Ольга Патока. Новость по теме Власти нашли способ остановить рост цен на круизы по Черному морю Цены снижают не только на размещение в отелях, но и на авиабилеты. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip собрал самые выгодные варианты. «Тем, кто еще не спланировал осеннее путешествие, предлагаем обратить внимание на следующие направления: Вологда (средняя стоимость билета на самолет в одну сторону составляет 4 500 рублей), Магас (5 000 рублей), Псков (5 300 рублей), Комсомольск-на-Амуре (6 000 рублей) и Санкт-Петербург (6 200 рублей). Среди зарубежных направлений более выгодными оказались Гюмри (перелет в одну сторону обойдется примерно в 6 000 рублей), Ереван (9 800 рублей), Минск (11 000 рублей), Бишкек (12 500 рублей) и Анталья (14 000 рублей)», — сообщили в OneTwoTrip. Куда можно полететь без пересадок Прямые рейсы есть не только по России и в Турцию. Список стран довольно длинный, отметила турагент Ирина Мкртчян. Новость по теме Российские туроператоры начали безалкогольные поездки в Турцию «Вариантов для пляжного отдыха без пересадок достаточно много этой осенью. Главное, чтобы турист понимал, что именно он хочет. Если он готов на пересадки, то в этом случае ему открывается практически весь мир для выбора вопрос только в визе», — отметила Ирина Мкртчян. Этой осенью туристы без пересадок могут отправиться для пляжного отдыха в следующие страны: Египет — Хургада и Шарм-эль-Шейх. Жаркий климат, теплое море, огромные гостиницы со всей необходимой инфраструктурой, система питания все включено

ОАЭ. Лучшее время для посещения этой странны именно осень. Море, солнце, шоппинг и многое другое манит гостей со всего мира в эту страну

Таиланд. Пхукет или Паттайя? Все зависит от пожеланий туриста.

Мальдивы — восхитительные белый песок, буйство красок океана, нереальной красоты небо.

Сейшелы — райские острова, в которые вы обязательно влюбитесь

Бали. Буквально в конце сентября полетят первые рейсы.

Куба — белоснежные пляжи карибского моря, кубинский ром, сигары.

Катар, Оман Эти направления еще только набирают популярность Как выбрать направление Выбирать страну для отпуска нужно исходя из собственных желаний. Бархатный сезон может предложить варианты для семейного, экстремального, горного отдыха, а также для прогулок выходного дня. «Если едет семья с детьми и хотят пляжный отдых, то я бы рассматривала ту же Турцию. Потому, что там осенью комфортная погода, много хороших семейных отелей по более доступной цене, чем летом, много прямых рейсов из разных городов России. Если дети постарше или семья без детей, то можно рассматривать Египет. Там теплее, чем в Турции. Прекрасное Красное море с рыбками и рифами, можно замечательно поплавать с масками. Съездить на экскурсии. Тем, кто любит сочетать пляжный отдых и городской вайб, конечно, рекомендую Эмираты. Осенью там нет такого пекла, как летом. Море теплое и очень много парков развлечений, аквапарков, торговых центров, небоскребов», — рекомендовала генеральный директор Туроператора «Авантур» Ольга Патока. Новость по теме Власти РФ будут стимулировать экономику с помощью автотуризма Для любителей горных вершин инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму, сооснователь компании «Горный Портал» Дарья Борисова посоветовала посетить Приэльбрусье, Непал, Тибет и Турцию. «В Приэльбрусье в сентябре — октябре продолжается сезон туров и трекингов. До конца сентября проходят восхождения на Эльбрус в „летних“, наиболее безопасных и комфортных условиях Октябрь—ноябрь — идеальное время для путешествий в Гималаи — в Непал и Тибет. А еще в сентябре и начале октября можно взойти на Арарат из Турции, а после восхождения отдохнуть на берегу моря в разгар бархатного сезона», — добавила собеседница агентства. Для тех, кто хочет поехать в другую страну на пару дней без волокиты с документами тоже есть возможности, подчеркнула Ольга Патока. «Если просто на weekend куда-то слетать, то можно рассматривать Грузию, Армению или Белоруссию. Туда не нужен загранпаспорт. За исключением ситуации, когда вы летите в Армению с детьми — их по свидетельству о рождении не пропустят», — объяснила представитель туроператора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Летний сезон отпусков подходит к концу. В преддверии бархатного сезона URA.RU поговорило с экспертами из сферы туризма и выяснило, где можно отдохнуть выгодно, интересно и добраться без лишних пересадок. Туроператоры и агенты поделились, какие направления подходят для отпуска с детьми и без. Осенью стартует сезон скидок. Генеральный директор Туроператора «Авантур» Ольга Патока также призвала готовиться к зимним отпускам, пока есть выгодные предложения. Цены снижают не только на размещение в отелях, но и на авиабилеты. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip собрал самые выгодные варианты. «Тем, кто еще не спланировал осеннее путешествие, предлагаем обратить внимание на следующие направления: Вологда (средняя стоимость билета на самолет в одну сторону составляет 4 500 рублей), Магас (5 000 рублей), Псков (5 300 рублей), Комсомольск-на-Амуре (6 000 рублей) и Санкт-Петербург (6 200 рублей). Среди зарубежных направлений более выгодными оказались Гюмри (перелет в одну сторону обойдется примерно в 6 000 рублей), Ереван (9 800 рублей), Минск (11 000 рублей), Бишкек (12 500 рублей) и Анталья (14 000 рублей)», — сообщили в OneTwoTrip. Прямые рейсы есть не только по России и в Турцию. Список стран довольно длинный, отметила турагент Ирина Мкртчян. «Вариантов для пляжного отдыха без пересадок достаточно много этой осенью. Главное, чтобы турист понимал, что именно он хочет. Если он готов на пересадки, то в этом случае ему открывается практически весь мир для выбора вопрос только в визе», — отметила Ирина Мкртчян. Этой осенью туристы без пересадок могут отправиться для пляжного отдыха в следующие страны: Выбирать страну для отпуска нужно исходя из собственных желаний. Бархатный сезон может предложить варианты для семейного, экстремального, горного отдыха, а также для прогулок выходного дня. Для любителей горных вершин инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму, сооснователь компании «Горный Портал» Дарья Борисова посоветовала посетить Приэльбрусье, Непал, Тибет и Турцию. «В Приэльбрусье в сентябре — октябре продолжается сезон туров и трекингов. До конца сентября проходят восхождения на Эльбрус в „летних“, наиболее безопасных и комфортных условиях Октябрь—ноябрь — идеальное время для путешествий в Гималаи — в Непал и Тибет. А еще в сентябре и начале октября можно взойти на Арарат из Турции, а после восхождения отдохнуть на берегу моря в разгар бархатного сезона», — добавила собеседница агентства. Для тех, кто хочет поехать в другую страну на пару дней без волокиты с документами тоже есть возможности, подчеркнула Ольга Патока. «Если просто на weekend куда-то слетать, то можно рассматривать Грузию, Армению или Белоруссию. Туда не нужен загранпаспорт. За исключением ситуации, когда вы летите в Армению с детьми — их по свидетельству о рождении не пропустят», — объяснила представитель туроператора.