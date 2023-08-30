Диверсанта, спалившего релейные шкафы у челябинского аэропорта, оставили в СИЗО

31 августа 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

Диверсант останется под стражей до 19 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителя Челябинска, задержанного Федеральной службой безопасности (ФСБ) по подозрению в диверсии на железной дороге вблизи международного аэропорта имени Курчатова, оставили за решеткой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, мужчина пробудет в СИЗО до 19 октября. «Суд оставил без изменения постановление Центрального райсуда Челябинска от 22 августа 2023 года. Обвиняемый останется под стражей до 19 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда. Адвокат просил отменить постановление районного суда. Он ходатайствовал об избрании в отношении подзащитного более мягкой меры пресечения, а именно домашнего ареста, либо запрета определенных действий. Суд оставил ходатайство без удовлетворения. Сотрудники УФСБ по региону задержали диверсанта 21 августа. Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 281 УК РФ («Диверсия»). По версии следствия, в ночь на 13 августа задержанный спалил несколько релейных шкафов на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к аэропорту. Ранее на допросе мужчина признался, что при поджоге руководствовался своими националистическими взглядами. Он является сторонником украинских националистов и готовил целую серию диверсий.

Жителя Челябинска, задержанного Федеральной службой безопасности (ФСБ) по подозрению в диверсии на железной дороге вблизи международного аэропорта имени Курчатова, оставили за решеткой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, мужчина пробудет в СИЗО до 19 октября. «Суд оставил без изменения постановление Центрального райсуда Челябинска от 22 августа 2023 года. Обвиняемый останется под стражей до 19 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда. Адвокат просил отменить постановление районного суда. Он ходатайствовал об избрании в отношении подзащитного более мягкой меры пресечения, а именно домашнего ареста, либо запрета определенных действий. Суд оставил ходатайство без удовлетворения. Сотрудники УФСБ по региону задержали диверсанта 21 августа. Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 281 УК РФ («Диверсия»). По версии следствия, в ночь на 13 августа задержанный спалил несколько релейных шкафов на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к аэропорту. Ранее на допросе мужчина признался, что при поджоге руководствовался своими националистическими взглядами. Он является сторонником украинских националистов и готовил целую серию диверсий.