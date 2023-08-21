21 августа 2023

Задержанного ФСБ челябинского диверсанта отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив. Пермь, колючая проволока, тюрьма, тюремная камера
Диверсанта отправили в СИЗО на два месяца Фото:

Задержанного в Челябинске диверсанта, который поджог оборудование на железной дороге вблизи международного аэропорта, отправили в СИЗО. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, мужчина проведет за решеткой два месяца.

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок — два месяца», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на допросе мужчина признался, что спалил оборудование из-за приверженности к националистическим идеям. Он являлся сторонником украинских националистов и готовил целую серию поджогов. Силовики предотвратили их осуществление.

От силовых структур по данному инциденту официальных комментариев не поступало. В пресс-службе Центрального райсуда на звонок URA.RU не ответили.

Диверсант поджог релейные шкафы на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к международному аэропорту. Однако его попытка сорвать движение не привела к успеху, составы продолжили путь без задержек.

На поиски злоумышленника у силовиков ушло чуть больше недели. 21 августа он был задержан. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

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Задержанного в Челябинске диверсанта, который поджог оборудование на железной дороге вблизи международного аэропорта, отправили в СИЗО. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, мужчина проведет за решеткой два месяца. «Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок — два месяца», — рассказал источник. По данным URA.RU, на допросе мужчина признался, что спалил оборудование из-за приверженности к националистическим идеям. Он являлся сторонником украинских националистов и готовил целую серию поджогов. Силовики предотвратили их осуществление. От силовых структур по данному инциденту официальных комментариев не поступало. В пресс-службе Центрального райсуда на звонок URA.RU не ответили. Диверсант поджог релейные шкафы на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к международному аэропорту. Однако его попытка сорвать движение не привела к успеху, составы продолжили путь без задержек. На поиски злоумышленника у силовиков ушло чуть больше недели. 21 августа он был задержан. Мужчине грозит до 20 лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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